Observadores critican la “inoperancia” del gobierno uruguayo

Cuando los observadores internacionales terminaban de ordenar los postres en el restaurante Hemingway, poco después de las diez de la noche del viernes, un estallido irrumpió la conversación. Un comando de asaltantes -con las caras tapadas, uno de ellos con una careta de Anonymous- rompió la puerta de vidrio y empezó a amenazar con armas largas a los comensales. La aciaga historia recién empezaba.

Uno de los delincuentes -dirán luego los testimonios- repetía: “¿Dónde están los escoltas, dónde estás los escoltas?”. Pero no fue ese dato -llamativo, por cierto- o el mal trago del momento lo que más preocupó a los 25 extranjeros que venían a observar el desarrollo de las elecciones del pasado domingo.

“Estoy muy consternada por la pasividad con la que las autoridades uruguayas tomaron el caso, con su inoperancia”, criticó la diputada paraguaya Rocío Vallejo, una de las víctimas de aquella noche. Ni bien los asaltantes irrumpieron en el local de Punta Gorda, cuando todavía no le habían robado a ella la cadena enchapada en oro, “el mozo activó la alarma de pánico y la Policía tardó unos 20 minutos en llegar”. Pero, otra vez, eso es solo un “detalle” de la trama. Y es solo unas líneas en la carta que la legisladora elevará hoy al presidente de Paraguay y al Congreso (Parlamento) de su país.

La fundación alemana Konrad Adenauer, que era la anfitriona de los observadores, solicitó la custodia policial para los legisladores y expertos internacionales. Pero ese pedido “jamás se contempló”. Tampoco hubo “una sola llamada” de las autoridades del Ministerio del Interior “ni de Cancillería”.

El argentino Leandro Querido, de la ONG Transparencia Electoral y otra de las víctimas de la noche, han estado como observadores en distintos sufragios de la región. De hecho venía de asistir a la primera vuelta de las elecciones en Guatemala. Y en sus años de trabajo “jamás” vio “tan poca respuesta” institucional.

“Estuvimos al borde de una tragedia, los delincuentes actuaron con mucha violencia, hubo rotura de vidrios, de platos, fue un hecho grave y había personas importantes involucradas (léase legisladores de la región), pero no tuvimos una respuesta acorde a estos casos”, se quejó. “No te digo que debería haber llamado el ministro del Interior, pero sí, al menos, un funcionario de tercera o cuarta línea, o alguien de Cancillería”.

La legislación uruguaya no prevé la participación de observadores. Así lo explicó el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Pero, por protocolo y para mayor fiabilidad del sistema, Uruguay acostumbra a invitar a figuras de la región.

Entre los invitados de esta vuelta, además de Vallejo y Querido, había representantes de otros siete países.

Antes de ser diputada, Vallejo había pasado por los otros dos poderes del Estado paraguayo: fue directora de Migración, de Aduanas y fiscal Anticorrupción. Esa experiencia le bastaba para saber que en la investigación policial hay cuestiones básicas. “A uno de los colegas le robaron el Smartphone que tenía la geolocalización activada y, curiosamente, parecería que a la policía no le importó. A otra colega le habían sacado la cartera y cuando le pregunté a un oficial si buscaron pistas en las inmediaciones (porque a veces se llevan los objetos de valores y arrojan los documentos) me respondieron que no lo habían hecho”.

Una fuente de la investigación -que pidió el anonimato- dijo que esa misma noche hubo dos robos a dos diplomáticas en la zona de Carrasco.