El "obsequio" de US$ 1,2 millones que Gavazzo recibió luego de una operación en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Argentina estaba detenido Alberto Cecilio Mechoso Méndez, integrante y fundador del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), cuando solicitó hablar personalmente con el entonces (1976) mayor José Nino Gavazzo.



La solicitud se realizó a través de un conducto y fue transmitida al jefe del Servicio de Inteligencia de Argentina, quien se comunicó con el director del Servicio de Información de Defensa uruguayo (SID) que a su vez le transmitió el pedido a Julio César Vadora, comandante en jefe del Ejército, para finalmente informarle del pedido a Gavazzo.

"No dice la razón por la cual quiere hablar conmigo. Entonces los mandos de Uruguay creen, estiman, que es una trampa para poder matar a un oficial uruguayo", dijo Gavazzo durante las declaraciones realizadas ante el Tribunal de Honor el 10 de abril de 2018.



Tras discutirlo se hicieron las coordinaciones necesarias para que Gavazzo pudiera viajar y hablar con Mechoso Méndez. "En un principio los argentinos no querían que hablara a solas conmigo sino que querían que hubiera, lógicamente, uno de ellos presente. Finalmente accedieron a dejarme hablar con él para que dijera lo que tenía que decir", expresó el militar retirado.

Una vez solos el jefe del PVP le contó que la organización tenía mucha plata producto del secuestro de un industrial "holando judío argentino", en palabras de Gavazzo, de alto poder económico. Haciéndose pasar por militantes palestinos el PV había podido solicitar un rescate de US$ 10 millones, según declaró Gavazzo.



"Después de explicarme eso me dijo que él sabía dónde había cinco de esos diez millones de dólares, pero que él solamente los iba a entregar si se le aseguraba que la familia de él no iba a ser objeto de ningún tipo de represalia", indicó.



"Finalmente yo me tomé la atribución de decirle que le asegurábamos la vida de él y la de la familia", indicó y agregó: "Lo único que dijo fue que confiaba en mi palabra y me dijo dónde estaban los 5 millones".

La plata estaba en su casa, una estructura antigua en un barrio argentino donde vivía la esposa de Mechoso Méndez con sus hijos. Adentro, al lado de la escalera tapiada había unas heladeras de espuma plast estratégicamente colocadas y adentro el dinero, de acuerdo al relato del militar retirado.



"Pedí que lo contaran. Los argentinos no querían contarlo, querían llevárselo así como estaba, ellos no entregaban el dinero... se lo quedaban en beneficio propio", aseguró.



Finalmente arriba de una mesa de mármol de la cocina se contó la plata: estaban los cinco millones."Porque además, como se revisó la casa, en los cajones de la cocina, en los cajones de la cómoda se encontraron también billetes de US$ 100 sueltos. Bueno, los argentinos se llevaron el dinero", dijo el militar al tribunal.



Terminada la operación el siguiente paso fue comprar los boletos de avión con los que viajaría Gavazzo junto con Mechoso Méndez, su esposa y sus hijos de vuelta a Montevideo. "Al otro día cuando voy a la base a buscarlo no encuentro a nadie en el Comando de esa base y el que me atiende me dice que Mechoso no está más ahí", relató el militar.

Como ya tenía los pasajes Gavazzo decidió viajar sin él aunque tampoco pudo comunicarse con el Jefe de la base para que le diera información sobre el paradero del líder del PVP, siempre de acuerdo a su versión.



Cuando ya estaban en el avión por los parlantes le pidieron a Gavazzo que se bajara porque había dos personas que querían hablar con él. "Me encontré con dos desconocidos, nunca los había visto, me entregaron un portafolios que tuve hasta hace poco tiempo".



"Lo único que me dijeron fue 'esto es un obsequio para el servicio de ustedes que...' algo así como 'que es tan pobre", una cosa así", relató Gavazzo durante la declaración.



Cuando subió otra vez al avión lo abrió: "Vi que era dinero, así como abrí lo cerré de vuelta", dijo.

En Montevideo Gavazzo fue al despacho del entonces teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti -quien se suicidó en setiembre de 2006- ubicado en la sede de la SID.



"Dada la cantidad tan grande de dinero se decidió llevarlo directamente al despacho del general y que él, en presencia de él, se contara y se dispusiera lo que él disponía". "El general lo contó, había US$ 1.200.000 y los guardó en la caja fuerte y después...", dijo Gavazzo quien cortó la oración para indicar quién más estaba al tanto de la existencia del dinero pero sin explicar qué ocurrió después.



El relato del hecho, que fue consignado a grandes rasgos por La República en 2006, fue relatado por Gavazzo en una serie de declaraciones ante el Tribunal de Honor que se realizaron en 2018. Para leer las actas completas haga click aquí.