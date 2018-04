"Nunca pensé que años después iba a tener que tener los comprobantes por las dudas"

Luego de que ayer afirmó que "la caja" que guardaba los comprobantes de gasto y reintegros con la tarjeta corporativa de Ancap "desapareció", hoy el exvicepresidente de la República Raúl Sendic sostuvo que nunca pensó que debía guardar tantos años las boletas.

Sendic fue entrevistado en el programa En Perspectiva y dijo que los recibos de lo que se gastaba "se guardaban", "pero nunca pensé que sin haber habido observaciones y habiendo hecho los reintegros que había, ocho años después iba a tener que tener los comprobantes por las dudas".



Además, aclaró en referencia a la caja extraviada, que "no están los comprobantes de gastos de todos los directores".

El argumento principal de la defensa de Sendic es que sin comprobantes "no hay delito".

El exvicepresidente insistió así en que "se tiene que probar" que él utilizaba la tarjeta corporativa para comprar cosas personales y no realizara los reembolsos correspondientes. El exjerarca asegura que los realizó, así como también lo hicieron los otros directores.

Respecto a algunos hechos puntuales de los que se lo acusa, Sendic reiteró, por ejemplo, que "nunca jamás en la vida compré un colchón de Divino. Ni con la tarjeta corporativa ni con mi tarjeta personal". "No pude llegar a saber cuál fue la compra" que se hizo en Divino pese a las averiguaciones que hizo, dijo. En el resumen de la tarjeta corporativa de Sendic apareció una compra en Divino por $ 6.745.

Respecto al reembolso de U$S 130, Sendic dijo que el listado de compras que presenta la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), es diferente al que señaló el Fiscal Pacheco, y añadió que opina que el trabajo de Pacheco "tiene errores importantes".

"Lo que la JUTEP pidió explicaciones son U$S 2700 en 9 años", señaló el expresidente de Ancap. Y añadió que "puede pasar que en la vorágine de viajes, exposiciones, seminarios, no haya forma de explicar esa situación". Y dijo que "hay una serie de reintegros que el fiscal no los tuvo en cuenta".



"Cada uno de los pasos que di siempre fue respaldado por el Área Jurídica de Ancap", aseguró.

Con respecto al trabajo del fiscal Pacheco, Sendic se preguntó "¿por qué cuestiona el contrato directo con Trafigura y no el contrato directo con Petroecuador, que tampoco se hizo con llamado a licitación?".

"Voy a seguir haciendo política", aseguró Sendic, y dijo que está "trabajando mucho en propuestas para este gobierno y para el que viene" porque hay que "profundizar un proyecto de izquierda en Uruguay y hay medidas que hay que tomar ahora, en vivienda y educación", por ejemplo, señaló.

Y agregó que "si es posible y mis compañeros me quieren llevar, voy a ser candidato".