"Nunca jamás lo vi" en las rendiciones de Turismo, respondió Kechichian a Cardoso

La exministra de Turismo y actual senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian respondió a las críticas que hizo el actual titular de la cartera, Germán Cardoso, quien aseguró que "es bueno que ahora quiera dialogar" porque "en los 12 años de gobierno no quiso dialogar".

En rueda de prensa, Kechichian destacó este jueves la capacidad de diálogo que tuvo como ministra entre 2012 y 2020 y viceministra entre 2006 y 2012, y lanzó: "Todos los años hacemos rendiciones de cuentas de las temporadas turísticas, en enero y cuando terminaba la Semana de Turismo, casi todas las hicimos en Piriápolis o en Punta del Este. El hoy ministro era diputado por Maldonado. Nunca jamás lo vi en ninguna de esas reuniones".

Además, la exministra aseguró que "cualquiera que conozca nuestra gestión sabe que no solo con el presidente (Tabaré) Vázquez en los 'gobiernos de cercanía' nos reunimos con cientos y cientos de operadores y ciudadanos comunes preocupados por el turismo en todos los rincones del país, sino que elaboramos dos planes estratégicos, uno al 2030 y otro al 2050, que trabajamos más de 800 personas de toda la cadena de valor del turismo".

En tanto, redobló la apuesta y subrayó: "Pregunten en la Cámara Uruguaya de Turismo si no los acompañamos en forma permanente a las recorridas que cada tres meses se hacían. Llegábamos a un territorio, convocábamos a todos los operadores, estaban los intendentes. Pregunten en el Congreso de Intendentes anterior si no firmamos acuerdos con ellos, si no dialogamos en forma permanente".

Kechichian consideró que estas palabras de Cardoso surgen ante la "falta de propuestas", al destacar que "hoy 29 de octubre no tenemos ninguna medida concreta de asistencia a un sector que está sufriendo mucho".

Frente a la repregunta de si consideraba estas declaraciones del ministro como un ataque personal, indicó: "No sé si darle ese cariz, me parece que tiene más una razón de no tener una respuesta y de volver a insistir sobre el ataque a la administración anterior, que es una cosa bastante reiterada en este gobierno".

"No soy yo la que he empezado los ataques permanentes a la gestión que nosotros llevamos adelante. Serán las actuales autoridades las que tendrán que explicar por qué no hablan de lo que hay que hablar y se dedican solo a cuestionar una administración que fue exitosa", agregó en esa línea.

Respecto a qué expectativas tiene de las medidas que indicó el gobierno se anunciarán próximamente, respondió: "Por el bien de la actividad que yo quiero mucho espero lo mejor posible, que haya una asistencia concreta, que le permita a las empresas seguir paradas en la cancha para cuando esto pase y no perder más puestos de trabajo".

No obstante, destacó que en el Ministerio de Turismo "quedó un know how muy bueno del turismo social, que era interno, y del turismo interno". Para la exministra tienen que surgir desde el gobierno "medidas que incentiven a los uruguayos a salir y que le den un poco de respiro a las empresas".