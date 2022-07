“Nunca amenacé al diputado”, afirmó el edil denunciado por Antonini y anunció acciones legales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Nunca amenacé al diputado”, afirmó este martes Matías Silvera, el edil nacionalista de Treinta y Tres que fue denunciado ante Fiscalía por el legislador frenteamplista Eduardo Antonini por esta conducta.

“Sí le manifesté que iba a pagar caro electoralmente su política de agravio y permanente destrucción”, aseguró Silvera, en conversación con Radio Universal.



De acuerdo a un comunicado del Frente Amplio, Antonini “fue abordado y amenazado” por el edil. Además, informaron que “presentándose como el hijastro del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, le manifestó: ‘Lo que hizo lo va a pagar”.



Antonini dijo este domingo a El País: “A las 11 de la mañana se me sentó una persona y me dice textual que yo le hice mucho daño a la familia de él y que voy a pagar por eso. Le pregunto si me vino a amenazar y me dijo: ‘Quisiera usted que fuera yo el que lo amenaza, pero no. Quienes le van a cobrar no perdonan’”.



El diputado informó que inmediatamente hizo la denuncia.



Cabe recordar que Antonini fue uno de los denunciantes en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la actuación del Ministerio de Turismo.

Este martes, Silvera manifestó: “Esto fue un cruce en las entradas a las barras de la Junta de Maldonado, donde me cruzo con el diputado y primero me presento como Matías Silvera, jamás me presenté como el hijastro de tal, sino que me presento como Matías Silvera Ortiz de Treinta y Tres”.



“Y le procedo a hacer una pregunta bien sencilla y en tono calmado, ‘por qué él había tomado la decisión de difamar a mi familia materna’”, prosiguió el edil.



“Como el diputado aparentemente no tenía ninguna respuesta para mí -fue una charla que duró 45 segundos- me alejo y ahí cuando me estaba alejando el diputado pregunta si lo estaba amenazando. A lo que me vuelvo a acercar y le digo ‘no Eduardo, simplemente vine a presentarme, porque creo que está bueno en la política cuando uno pasa ciertos límites ponerle caras y nombres a las situaciones, y como no tenés ninguna respuesta para mí, no tengo nada más que comentarte’”, relató.

“Ese fue el diálogo, donde también le manifesté que yo creí que iba a pagar caro electoralmente todo lo que él había dicho”, sostuvo Silvera en la nota con la emisora.



En esta línea, el edil aseguró que lo que dijo Antonini es “insólito” y “falaz”. Sostuvo que el diputado lo difamó y lo calificó como una persona "mafiosa, patotera, cobarde".



“Afirmar hechos con carácter delictivo que no sucedieron, y denunciarlo en Fiscalía es un delito en sí mismo. Por lo tanto, el diputado va a tener que atenerse a las consecuencias de todos los procesos penales que se vengan, con fueros o sin fueros, eso estará en sus manos, pero penalmente vamos a recorrer todos los caminos que sean necesarios”, concluyó Silvera.