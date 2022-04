Número dos de Canelones dijo que el gobierno "señala con el dedo a quien piensa distinto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"(Luis) Lacalle Pou dice que hubo un cambio de estilo en el gobierno actual donde no se señala con el dedo a quien piensa distinto. Un año después parece que el criterio cambió y directamente lo expulsan por haber acompañado una solicitud de endeudamiento por parte de un gobierno del Frente Amplio", lanzó este jueves de mañana Francisco Legnani, secretario General de la Intendencia de Canelones, sobre los pasos que dió el Partido Nacional tras el apoyo que dio el edil Juan López al fideicomiso de US$ 44 millones.

En diálogo con Doble Click (Del Sol), Legnani planteó que en los períodos anteriores de gobierno del Frente Amplio de Canelones obtuvieron "votos de la oposición" para una solicitud de endeudamiento "y nunca se expulsó a nadie", aseguró.

Además, el funcionario aseguró que no presentaron antes el proyecto de fideicomiso por temor a que se cayera, como ocurrió meses atrás con un plan más ambicioso de US$ 80 millones, que se desactivó a último minuto por un acuerdo entre los ediles canarios de la coalición.



Esto porque se preveía que "atravesara una llamada de Plaza Independencia nuevamente, como lo reconoció el edil Repetto la ocasión pasada, y otra vez se nos viera frustrado la solicitud de endeudamiento". Luego, puntualizó que el envío fue "con el mayor perfil bajo posible para intentar de que otra vez no venga una intención de Montevideo".

Incluso dio un paso más, y sostuvo: "Nunca se organizó una conferencia de prensa y se lo expulsó, y se lo trató de traidor públicamente, y se lo gritaba ante las gradas, y demás. Y siempre obtuvimos votos de la oposición para obtener esa mayoría especial para obtener una solicitud de endeudamiento".



Además, apuntó por el paso que dio el Partido Nacional, horas después de que se conociera que una adolescente de 16 años denunció que fue violada en una fiesta que organizaron jóvenes blancos.



"El presidente del Partido Nacional, (Pablo) Iturralde, organiza una conferencia de prensa en 24 horas por un hecho tan aberrante como levantar la mano un edil para obras para su departamento, y no lo vi hacer una conferencia de prensa en 24 horas para expulsar a un senador suplente que organiza una fiesta donde había una menor de edad alcoholizada que después resulta que denuncia haber sido violada", lanzó Legnani.



El jerarca canario también arremetió contra Richard Charamelo, líder de este sector Alianza Nacional en Canelones, al que pertenecía López, y luego fue expulsado. "Hizo consideraciones políticas de todo tipo en las últimas horas y él está inhibido por el artículo 77, numeral 4, de la Constitución porque es director de Ancap", manifestó.



Por otro lado, Legnani dijo que le aconsejó al intendente Yamandú Orsi no denunciar al senador nacionalista Sebastián Da Silva después de que este dijera que el voto del edil López fue comprado. "Yo no lo haría, porque sería seguir alimentando el modo de hacer política si judicializamos esto. Dejémoslo, tomémoslo como de quién viene", contó que le manifestó al jefe político canario, que pensó en denunciarlo. Además, consideró que Da Silva "destruye, agravia y es violento".