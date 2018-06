Número dos de Cancillería sobre Venezuela: “la única salida a esta grave situación es el diálogo”

Ariel Bergamino, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se refirió este lunes a la intervención uruguaya durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú plantearon iniciar el procedimiento para eventualmente suspender a Venezuela OEA por ruptura del orden democrático.



“En lo que tiene que ver con Venezuela, (Uruguay) reiteró, ratificó, lo que ya ha dicho la Cancillería uruguaya en diferentes comunicados”, dijo Bergamino en rueda de prensa durante un evento del Movimiento de Participación Popular (MPP).



Para el número dos de la Cancillería uruguaya la situación en el país caribeño “no hace otra cosa más que confirmar que la única salida a esta grave situación es el diálogo, un diálogo inclusivo entre todas las partes, un diálogo respetuoso, y un diálogo fructífero”.



“Sabemos que existen algunos proyectos de declaración que están en este momento siendo negociados, promovidos por distintos países, pero Uruguay confirma esto: que la única vía de superar esta situación es crear las condiciones adecuadas, favorables, para un diálogo inclusivo, respetuoso y fructífero entre los venezolanos”, planteó el subsecretario.

Bergamino insistió en la necesidad de crear un “clima favorable” para fomentar este diálogo. “A veces el clima favorable es no meterse”, sostuvo.



Ante la pregunta de si Venezuela puede resolver sus problemas sin injerencia externa, el jerarca dijo que es “difícil pero no imposible”, y que hay que “intentarlo” puesto que es la “única vía”. “Otros mecanismos resuelven en el corto plazo, pero a la larga no son una solución, todo lo contrario”, añadió.



A su vez, el subsecretario fue consultado por lo “lejos” que está la posición uruguaya de la que sostiene el excanciller uruguayo y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha criticado en más de una oportunidad con dureza al gobierno de Nicolás Maduro. “Bueno, yo no soy un experto en distancias, no soy agrimensor. La posición de Uruguay es esta”, respondió Bergamino.