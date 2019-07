Nuevo récord de vínculos laborales con el Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era mediados de 2016 y las cuentas públicas no cerraban. Al menos no para el ministro de Economía Danilo Astori. Por eso el secretario de Estado impulsó una batería de medidas para acomodar las finanzas. Una de ellas tenía nombre de promoción de restaurante “3x2”. Cada tres personas que rompían su vínculo laboral con el Estado, solo se completarían dos vacantes. Pero desde entonces las relaciones laborales con la Administración no han hecho más que crecer.

En concreto, al término de 2018, la cantidad de vínculos laborales con el Estado alcanzó los 312.565, de los cuales el 96% son funcionarios públicos propiamente dichos.

Eso significa que hay 2.439 vínculos laborales más que los que había en 2017 y más de 6.000 más que cuando Astori promovió el “3x2”.

La educación explica buena parte del crecimiento de las relaciones de trabajo con el sector público. El 37% de los funcionarios son de esa área, que incluye a más de 86.000 docentes de todos los niveles.

Según informó Búsqueda, en 2018 también crecieron los vínculos de no funcionarios en 550 casos, debido “a incorporaciones en la Universidad de la República”.

El ingreso de cada vez más docentes, al igual que personal de la salud, se ve reflejado en la creciente feminización de la plantilla laboral. En 2009 había 60% de hombres. Hoy ellos son el 45% y ellas el 55%.

“En relación a la población ocupada del país -donde los hombres ocupados representan el 55% y las mujeres el 45% (INE, ECH 2018)-, se observa una mayor presencia femenina en la Administración Pública”, dice el resumen de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Hay 27 vínculos laborales de personas trans, 11 de ellos en la Administración Nacional de Educación Pública. Constituye el porcentaje más alto de trans en relación de trabajo con el Estado.

En términos generales, el Ministerio de Turismo ha sido el organismos que menos puestos creó el último año, salvo la contratación de tres pasantes.