La nueva oferta de la IMM para conseguir los votos de la oposición para el préstamo al BID

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció este jueves en conferencia de prensa que destinarán US$ 12 millones para complementar el proyecto de limpieza y saneamiento que se espera financiar con el préstamo del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID). El dinero se pondría como contrapartida al crédito de US$ 70 millones a la organización financiera internacional.

El préstamo al BID está en trámite y, para que se efectúe, el Frente Amplio necesita votos de los ediles blancos y colorados en la Junta Departamental. Al momento, las negociaciones están trabadas y la Intendencia busca conseguir el apoyo de la oposición.



Los US$ 12 millones que se comunicaron este jueves se sumarían a la contrapartida de US$ 12,5 millones a la que ya se había comprometido la IMM.

Cosse señaló que la propuesta es dejar "el proyecto (inicial) tal cuál está, agrandarlo asumiendo esa cuota aparte la IMM", pero, aclaró, "tiene que ser parte de un mismo proyecto".



"No podemos poner barrios a la marchanta, no podemos poner una lista alfabética de barrios para hacer el saneamiento. Eso habrá que discutirlo", añadió.



Por su parte, el edil Martín Nessi explicó en la conferencia que proponen "que el compromiso que asuma la IMM en el préstamo mismo sea mayor que el que se había asumido al día de hoy (de US$ 12,5 millones)". "Esa propuesta se entiende que es viable y, en ese marco, es que queremos seguir conversando con los coordinadores y las coordinadoras de la oposición", agregó.

Nessi indicó que el "planteo es que este préstamo (del BID), tal cual ha sido presentado en su forma original, sea aprobado en febrero", pero que puedan contemplar las "solicitudes" que "ha hecho la oposición".



A raíz de las propuestas de los blancos y colorados, según relató el edil, en enero se trabajó con el "fin de lograr una propuesta que, de alguna forma, llegue a todos los partidos" y les "permita lograr los votos necesarios para este préstamo".