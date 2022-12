Una nueva discusión entre Rodrigo Goñi y María Eugenia Roselló en diputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diputada colorada María Eugenia Roselló presentó un proyecto alternativo al de tenencia compartida lo que le generó un nuevo cruce con el nacionalista Rodrigo Goñi.

En sala el nacionalista acusó a la diputada de estar “faltando el respeto” al procedimiento parlamentario ya que lo que presentó, entiende, son modificaciones al proyecto que aprobó la Cámara de Senadores, tomando gran parte del original que fue anteriormente discutido en el Senado. “La cortesía implica presentarlas en la comisión que ha estado siempre abierta a recibir todo tipo de insumos”, apuntó Goñi. “Formalmente es un proyecto nuevo”, criticó.



Roselló aseguró que le había enviado a Goñi el documento con las modificaciones que iba a presentar donde además le sugirió la creación de una bancada bicameral de la comisión para tratar las modificaciones y llegar a un consenso. “Usted nunca me respondió el mensaje”, le retrucó. Por otra parte, la diputada colorada destacó que por su condición de integrante del Parlamento tiene derecho a plantear modificaciones y aseguró que no estuvo mal en presentarlo en la forma en que lo hizo.



“Y no hice plagio por presentar un proyecto que tiene media sanción, con modificaciones que yo introduje. Entonces, le pido que no me falte el respeto, porque yo no soy ninguna tonta”, finalizó la legisladora.