Novick suma dirigentes, Bergara discrepa con Astori y Mieres va contra cargos de confianza en el Estado

El líder y precandidato del Partido de la Gente oficializó ayer la incorporación de tres dirigentes de Canelones del Partido Nacional, que se suman a su partido. En una recorrida por las localidades de Canelones, Suárez y Colonia Nicolich, Novick dio la bienvenida en forma oficial al edil José Fontangordo, al concejal Carlos Delgado y al dirigente Miguel Rebagliatti. Novick dijo a El País que los dirigentes analizaban apoyar al precandidato nacionalista Lacalle Pou, pero ahora se sumaron al Partido de la Gente y en concreto a la lista 3.000.000 de Daniel Peña.



En medio de una fuerte crisis, el Partido de la Gente sufrió varias bajas, con la ida del exfiscal Gustavo Zubía (ahora precandidato del Partido Colorado) y del diputado Guillermo Facello (que en realidad fue cesado, en teoría por negociar con el Partido Colorado). Además, dos asesores se fueron a trabajar en el programa de gobierno de Juan Sartori, según publicó El Observador.

Frente Amplio

Bergara discrepa con Astori por el gasto

“No comparto la idea de que como norma general el Frente Amplio haya descuidado el gasto. Hubo cambio de reglas de juego y procesos estatales que mejoraron la calidad del gasto”, dijo e el precandidato Mario Bergara contradiciendo las afirmaciones de Danilo Astori del lunes. “Sabemos que hicimos cosas mal. No hemos sabido manejar la calidad del gasto público. No avanzamos suficiente en seguridad y educación. La corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir”, había declarado el ministro de Economía y Finanzas.