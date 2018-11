Novick: "Sanguinetti y Lacalle Pou están confundiendo a la gente"

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, participó de un acto aniversario de la creación de esa colectividad y criticó a los líderes de los partidos Nacional y Colorado por no querer formar una coalición como lo es el Frente Amplio y querer, por el contrario, esperar al balotaje para unirse.

Novick dijo: "(Julio María) Sanguinetti y (Luis) Lacalle Pou están confundiendo a la gente. Dicen gobierno de unidad y yo lo que estoy proponiendo desde hace tiempo es la coalición porque es lo que nos dice la gente. Ellos quieren hacer un gobierno de coalición y para eso primero hay que ganar. Y para ganar nos debemos juntar antes".



En este sentido insistió en que "los políticos deben dar un mensaje claro que es primero pensar en Uruguay y luego en su propia chacrita". En el Frente Amplio, apuntó, "todos piensan diferente y votan juntos" en cambio en "los partidos tradicionales y el de la Gente queremos pensar parecido y votamos separado".



Novick remarcó: "Nosotros queremos juntarnos. Y si nos juntamos podemos ganar en primera vuelta. Lo más importante es ganar porque la gente no aguanta cinco años más del Frente Amplio".

Según el líder del Partido de la Gente "en el balotaje ya perdieron Lacalle padre y Lacalle hijo en 2009 y 2014 no podemos correr ese riesgo nuevamente. Si nos juntamos vamos a ganar".



El líder del Partido de la Gente dijo que él ya le planteó su idea a "todos los líderes de los partidos uno por uno y todos me dijeron que no. Y les dije la gente quiere, pero me dijeron que no, que para eso estaba el balotaje".

Novick también habló sobre las comparaciones que se han hecho sobre su perfil con el del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y dijo: "Yo estoy muy lejos de la discriminación" (...), pero "si combatir la delincuencia y dar una batalla frontal contra la corrupción es ser parecido (a Bolsonaro), entonces soy parecido". Además acotó: "Y lo otro en lo que somos parecidos es que hace un año es que le daban 7% las encuestas y hoy es presidente. Nosotros vamos a dar la lucha para ganar la presidencia"