Para Novick Sanguinetti "confunde" a la gente y el expresidente le respondió: "Que respete"

El expresidente Julio María Sanguinetti se mostró molesto luego de que Edgardo Novick -líder del Partido de la Gente- indicara que él y el senador Luis Lacalle Pou confunden a la gente. "Tiene que respetar", afirmó Sanguinetti a Telemundo este lunes.



"Yo al señor Novick le pido que respete, porque él no tiene derecho a decir que el doctor Lacalle y yo queremos confundir a la gente, no tiene derecho a presumir intenciones", aseguró.



El exmandatario consideró que el empresario "no respeta muchas cosas" y que lo que dice "no es lo que es".



"Él no está acostumbrado a respetar,", indicó y puso como ejemplo el momento en que Novick cuestionó la capacidad de Daniel Martínez frente a la Intendencia de Montevideo. "Y de un día para el otro salió votándole el famoso fondo capital, de un día para el otro en contra de sus propios correligionarios", agregó.

Novick criticó a los líderes de los partidos tradicionales por esperar al balotaje para unirse en vez de formar una coalición desde el principio, "como lo hace el Frente Amplio", indicó durante el acto aniversario de su partido este sábado pasado.



"(Julio María) Sanguinetti y (Luis) Lacalle Pou están confundiendo a la gente. Dicen gobierno de unidad y yo lo que estoy proponiendo desde hace tiempo es la coalición porque es lo que nos dice la gente. Ellos quieren hacer un gobierno de coalición y para eso primero hay que ganar. Y para ganar nos debemos juntar antes".

Novick remarcó: "Nosotros queremos juntarnos. Y si nos juntamos podemos ganar en primera vuelta. Lo más importante es ganar porque la gente no aguanta cinco años más del Frente Amplio".



Por otra parte, Sanguinetti habló sobre las elecciones sin confirmar si será o no precandidato del Partido Colorado. El expresidente consideró que todavía queda tiempo para decidir y que en este momento su campaña está dirigida a "cosas más importantes que una candidatura".



"Yo ya fui dos veces presidente, el currículum ya se me llenó y no me cabe nada. La candidatura me podrá quitar pero no agregar", expresó, y añadió que en este momento sus ambiciones son que el Partido Colorado sea decisivo en la elección y que se logre un gobierno de coalición de toda la fuerza opositora.