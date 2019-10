Novick se reunió con la ARU y llamó a “abrir los mercados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, se reunió ayer con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para dar su visión de los problemas del país, en particular del sector agropecuario.

Luego del encuentro, que duró una hora y media, Novick señaló que “el agro es fundamental para el crecimiento del país” y que Uruguay “se tiene que dedicar a pocas cosas y hacerlas muy bien”. Una de ellas, señaló, “es el agro”.

Según el empresario, “el gobierno tiene que trabajar conjuntamente con todos los productores para ver cómo puede ayudar a darle mayor valor agregado (al sector), abrir más mercados y bajar los aranceles”. En ese sentido dijo que se puede bajar la carga impositiva en el agro. “Estamos convencidos que para que el agro pueda crecer hay que bajarle muchos impuestos y sobre todo las tarifas. Para bajar los impuestos y bajar las tarifas el Uruguay tiene que gastar menos y es lo que yo he hecho toda mi vida, gastar menos, vender más”.



El líder del Partido de la Gente sostuvo que “los primeros que tienen que dar el ejemplo son los políticos” y señaló que de llegar a ocupar un lugar en el Senado planteará “que se bajen los sueldos” de los legisladores, “que dentro de 5 años, por lo menos, haya menos diputados, menos senadores”.

“El Uruguay está a tiempo”, dijo Novick y agregó: “somos un país de 3 millones, no necesitamos tanta burocracia y tanta administración. Bajemos los gastos del Estado, bajemos los impuestos, bajemos las tarifas y hagamos un país chico pero de cara al mundo”.



Por otro lado el empresario dijo que en los últimos tres años fue 15 veces a Tacuarembó y que “están cerrando almacenes, farmacias, comercios, ferreterías. Se están fundiendo los productores y los jóvenes preparados se van para Montevideo o se van para el exterior y los que no están preparados le dicen al padre ‘¿tenés algún político que me meta en la Intendencia, en UTE, en Antel o en Ancap?’. Nadie está produciendo en el interior. Todos quieren ser empleados públicos”, señaló.



Gabriel Capurro, presidente de ARU, señaló que durante la reunión tuvieron “una coincidencia total con el enfoque” de Novick sobre los problemas del país.