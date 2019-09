Novick quiere menos departamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edgardo Novick se presentó al mediodía de ayer en los tradicionales almuerzos de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Lo hizo junto a Daniel Peña, el candidato a la vicepresidencia por el Partido de la Gente (PG), y un nutrido grupo de asesores y adherentes.

Ante un público en el que había muchos empresarios que reconocieron con aplausos la posición sobre los líderes de los sindicatos. “Quiero personas que dirijan los sindicatos que se ocupen de defender el trabajo de los uruguayos y no estén pensando en ser diputados o senadores. Los sindicatos tienen que tener personería jurídica y explicar en qué gastan el dinero”, dijo Novick.



En esa línea, se mostró favorable a “reglamentar” el ingreso de trabajadores extranjeros al mercado uruguayo. Pidió estudiar un “tope” para los inmigrantes. “El trabajo de los uruguayos está amenazado. Están cerrando empresas porque no dan los números. Por otro lado, la tecnología que sustituye la mano de obra primaria con robots. Después, es una realidad la venida de inmigrantes. Yo soy nieto de españoles e italianos. Hay que reglamentar quiénes y cuántos vienen para que los uruguayos no se sigan quedando sin trabajo”, afirmó.

Obras con cinco años de atraso Los ediles que apoyan a Edgardo Novick aprobaron un plan de obras y el endeudamiento correspondiente al Fondo Capital en el comienzo de la administración de Daniel Martínez. El líder del Partido de la Gente dijo que lo volvería a hacer dado que “es algo bueno para el país”. “Eso fue hace cinco años y algunas de esas obras recién están comenzando”, criticó.

Destacó que si se bajan los impuestos y las tarifas se podrá generar más inversiones, lo que redundará en más trabajo y se podrá recibir a todo el mundo.



Aseguró que está trabajando “fuertemente” para que gane la oposición. No obstante, consignó que si ganara el Frente Amplio y fuera necesario “votar algo a favor de la gente”, lo apoyará. Por otro lado, no descartó ocupar algún cargo ejecutivo aunque aclaró que quiere estar en el Parlamento.



“Yo quiero estar en el Parlamento para cambiar las leyes y hacer cosas por el país. Tenemos que terminar con el país de la burocracia donde las leyes no salen. Quiero ser un interlocutor entre los partidos para pensar en sacar el país adelante porque la gente está pasando dificultades”, afirmó.



Luego el candidato lanzó una advertencia: “ojo, nos podemos estar enfrentando a una crisis mayor de la que tenemos, se viene una tormenta desde Argentina”. “Si viene la tormenta tenemos que estar todos juntos bajo el mismo paraguas”, dijo el candidato.



Novick recordó que fue el primero en hablar del “despilfarro de Ancap que comenzó con Daniel Martínez” y que cuatro meses después lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.



Durante su discurso el candidato del Partido de la Gente se preguntó si es necesario seguir con la actual cantidad de departamentos. También criticó que el Parlamento tenga 1.000 funcionarios en su comisión administrativa. Propuso que los legisladores reduzcan sus salarios a la mitad.



Reivindicó el proyecto político de la Concertación, modelo aplicado en la elección municipal del año 2015, que lo tuvo como principal referente. “Si hoy estuviéramos todos juntos en una concertación nacional la oposición ganaba en primera vuelta y no había el riesgo de perder en un balotaje”, afirmó.

Listas.

En las próximas horas el Partido de la Gente presentará sus listas ante la Corte Electoral. El candidato a la Presidencia Novick también encabezará las hojas de votación al Senado, según dijeron fuentes partidarias. Está previsto que el diputado Daniel Peña encabece las listas a la Cámara de Representantes por los departamentos de Montevideo y Canelones. El edil Marcos Laenz irá en segundo lugar a diputados.