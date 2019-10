Novick pide el voto para entrar al Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, rebajó sus aspiraciones presidenciales y comenzó a pedir el apoyo de la ciudadanía para que él y su sector se integren al Poder Legislativo.

“Yo quiero que todos los uruguayos me den una oportunidad de estar en el Senado porque quiero darle al país todo lo que aprendí, mi experiencia de gestión, de formar equipos (...) de estar rodeado de gente honesta que quiere hacer cosas por este país” dijo Novick.



El político agregó: “Que me voten que me den la oportunidad de estar en el senado, que Marcos (Laens) y Daniel (Peña) puedan estar de diputados. Vamos a ser el mejor equipo para que Uruguay esté en los mejores planos del mundo”.



Durante un acto en la sede central del Partido de la Gente, Novick sostuvo: “Queremos hablar con los demás parlamentarios de todos los partidos políticos para decirles que juntos debemos hacer cosas por Uruguay. Quiero convencer a los demás senadores y diputados que es hora de estar juntos y hacer equipo”.



“Queremos la oportunidad, como decíamos en el barrio, quiero esta volada, porque me tengo fe, tengo ganas y fuerza y quiero salir a recorrer el mundo para traer a los mejores del mundo para que nos ayuden a solucionar los problemas”.



Novick recordó que en los temas más importantes como seguridad y trabajo sus sector tiene las propuestas más serias. “Queremos que el país sea otra vez un ejemplo en el mundo. Hay que reconvertir a este país, que sea un país tecnológico, tenemos que educar a nuestros niños y jóvenes en inglés y computación”.