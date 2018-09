Novick pide al gobierno respuesta a inseguridad

Novick señaló a El País que "se vio poco menos que una guerra en la calle" al referirse al robo de una remesa de un banco enfrente al Palacio Legislativo en el que seis personas resultaron heridas de bala. "El dicho nuevo es, por suerte no pasó nada, nos estamos acostumbrando a vivir con miedo y a que haya balaceras. La batalla la ganan los delincuentes", dijo el candidato quien añadió que su partido "está armando los mejores equipos en todas las áreas".

Por otro lado, Novick consideró que el país tiene "muchos problemas" y que "si fuera gobierno, me pasaría todo el día trabajando porque es lo que he hecho toda mi vida", apuntó.

Al ser consultado por El País sobre la polémica respuesta del presidente Tabaré Vázquez al precandidato blanco Luis Lacalle Pou acerca de que lo único que no puede hacer es la bandera —acrobacia simulando una bandera— luego de que el senador lo interpelara por la "falta de conducción" del gobierno, Novick respondió que "hay que dar señales y a la gente le gusta ver y que el presidente hable". Añadió que "hay que preocuparse más por los problemas que hay en el país y no estar peleándose porque uno no está u otro hace la bandera".

En la tarde de ayer, el Partido de la Gente presentó la Fundación Tres Millones que encabeza el diputado de la colectividad, Daniel Peña. El coordinador del proyecto es Álvaro Garófali y la dirección técnica está a cargo de Santiago del Pino. Por otro lado, se anunció que se realizarán unas jornadas académicas que estarán dirigidas por Marcos Israel.

Peña señaló a El País que la Fundación trabajará sobre tres aspectos fundamentales, uno será la generación de ideas para discutirlas con la población, la atención y generación de proyectos específicos con "efecto en la sociedad" y una tercera columna que será de "ayuda social".

Las primeras actividades académicas se enfocarán en el desarrollo socioeconómico, la educación y la cultura, gobernabilidad, seguridad y salud alimentaria, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano y paridad de género. Todas son áreas integradas por equipos de técnicos especializados.