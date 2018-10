Novick: Pereira es “líder de patota de oligarcas sindicales”

“Los ‘sindigarcas’ deben pensar que soy un abombado porque laburé toda mi vida”, dice Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente. Con el neologismo creado por él mismo se refiere a los dirigentes del Pit-Cnt, con algunos de los cuales mantiene un áspero enfrentamiento.

La declaración de Novick llegó como respuesta a afirmaciones hechas por el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, durante una entrevista concedida al programa Quién es Quién, de la emisora Diamante FM, el pasado viernes. Allí Pereira dijo que, a diferencia de Brasil, en Uruguay “no hay Bolsonaros” y que tan solo “hay un abombado nomás”. Si bien Pereira no nombró directamente al líder del Partido de la Gente, se interpretó que sus dichos lo aludían. De hecho, el propio Novick se sintió aludido por esas declaraciones.



“El líder de la patota de oligarcas sindicales, o como yo llamo sindigarcas, me llamó de abombado”, dijo Novick en comunicación con El País.



“Ellos se creen que son los vivos”, continuó el candidato, “se creen vivos porque no trabajan y viven con los aportes de los demás. Se creen vivos porque se acomodan con carguitos en los gobiernos del Frente”.



“Deben pensar que somos todos abombados, como deben pensar que los casi cien millones de brasileños que hoy echaron a Lula también son abombados”, agregó Novick.



De hecho, su partido está publicando hoy un aviso donde señala el “fin” de una era anticipando la caída del Partido de los Trabajadores en Brasil con la victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil.