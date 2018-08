Novick dijo que no se puede vivir en Uruguay

Los hits de los Bee Gees, Gloria Gaynor y del grupo sueco Abba, son parte de la oferta de la noche del 24 de agosto; uno de los días donde los uruguayos más salen a bailar. La famosa "Noche de la Nostalgia" es la excusa para lustrar la pista hasta tarde recordando los oldies de los 70. Sin embargo el exfiscal Gustavo Zubía alertó que el próximo viernes la cosa va a estar complicada. "Hay que prepararse para una noche de la nostalgia sin tanta nostalgia", dijo el ahora dirigente del Partido de la Gente, alertando de que no se va a poder salir en la noche porque de lo contrario el riesgo a ser asaltados es —según él— muy alto.

Zubía junto a Robert Parrado son dos de los escuderos en materia de seguridad de Edgardo Novick, candidato a la presidencia por el Partido de la Gente. Ayer expusieron el tema planteando un escenario más que complicado sobre la seguridad pública en el país.

El nivel de preocupación que planteó Novick llegó a tal punto que el candidato aseguró que en Uruguay ya no se puede vivir más. En ese sentido pidió a su público la confianza para ganar las próximas elecciones y plantear un cambio radical en la gestión de la seguridad ciudadana.

"Ya no se aguanta más, no se puede vivir en Uruguay. No estás tranquilo en tu casa. No estás tranquilo en la parada del ómnibus. No estás tranquilo en el coche, no podés ir a comer una pizza porque pueden entrar y robar. No podés caminar por la rambla. ¿Qué vida es esta? La única seguridad que tenés en este país es que algún día te van a afanar y rezá para que ese día no te maten", declaró el líder del Partido de la Gente.

Novick eligió el Ateneo de Montevideo para el evento. En la previa la música electrónica del estilo "chill out" ambientó el salón. Para el discurso el candidato dejó a un lado los tradicionales formatos de los viejos actos políticos. Evitó el atril y los discursos escritos. Optó por colgarse un micrófono inalámbrico, del estilo vincha, lo que le permitió desplazarse por todo el escenario y subrayar con gestos los énfasis que eligió para su proclama.

Además de criticar la gestión del gobierno frenteamplista en seguridad, también apuntó sus dardos contra la educación y la salud. Opinó que las falencias en la gestión están generando que la gente se muera por falta de atención.

"La salud es espantosa. El servicio es realmente calamitoso. Se está muriendo gente por no ser atendida a tiempo. Y ni hablemos de la corrupción donde directores de hospitales se hicieron millonarios por tener empresas de ambulancias o de servicios a su cargo", declaró el candidato.

Pedido a los chorros.

Parrado dijo que la promesa electoral de bajar las rapiñas está muy lejos de poder cumplirse. Tabaré Vázquez dijo en la campaña que en el período bajaría un 30% este tipo de delitos.

El especialista en materia de seguridad, que en la campaña pasada estuvo al lado del blanco Luis Lacalle Pou, dijo que para que se cumpla ese objetivo hay que hacer un pacto con los chorros.

"Hay que agarrar y juntar a todos los rapiñeros del Uruguay y pedirles por favor que en el semestre que viene no hagan una sola rapiña. Con eso sí se llega a cumplir la promesa", dijo desatando el aplauso y las risas del público.

Parrado recurrió varias veces a la ironía para narrar la grave situación que denuncia en materia de seguridad pública.

"Lo de la seccional policial sexta es un chiste. En realidad no es una seccional policial, sino que es un quiosco vacío ubicado en una vieja estructura de una seccional policial", declaró en referencia a la dependencia del Ministerio del Interior que fue encontrada vacía por un ciudadano cuando fue a presentar una denuncia.

Preso con el 5 de oro.

El exfiscal Zubía se integró al Partido de la Gente en junio de este año. Él fue uno de los principales en marcar las críticas al nuevo Código del Proceso Penal impulsado por el Fiscal de Corte Jorge Díaz.

Para Zubía las actuales leyes son muy benevolentes con los delincuentes y quienes van a cometer delitos saben las falencias del sistema para tener condenas menores.

"Que seas un delincuente y te toque ir en cana es más difícil que sacar el 5 de oro. Al que vaya en cana hay que ir a pedirles los números para jugar. Se tiene que tener mucha mala suerte para caer preso en este país", señaló en su discurso.

Dijo que se procesa el 2,5% de los delitos denunciados. "El resto no se atrapa", remarcó. Los delitos denunciados son la tercera parte de los delitos cometidos, por lo que estimó que los procesados reales equivalen al 0,9% de los perpetrados.

En el cierre Novick describió a sus dos asesores en seguridad como las estrellas de la selección uruguaya de fútbol. "Robert y Zubía son Suárez y Cavani. Junto al mejor técnico del mundo, que no es Guardiola, es Giuliani", dijo el líder del Partido de la Gente.

"Discusión no es entre izquierda y derecha"

"El gobierno viene haciendo las cosas mal", remarcó Edgardo Novick y explicó que su partido político no se rige por los tradicionales estándares ideológicos. Dijo que es tiempo de pensar en el futuro y tiene que ser sin peleas ideológicas". "Basta de pelearnos con nuestros amigos y compañeros. Vos sos tupa, vos sos facho, vos sos comunista. ¡Basta! Vamos a pelear por un Uruguay todos juntos. La discusión ya no es entre izquierda o derecha", opinó. El candidato invitó al resto de los partidos a dejar sus colores políticos de lado y trabajar todos juntos bajo el gran paraguas de la "casaca celeste". Luego enumeró las áreas donde considera que "la cosa no da para más" y por eso pidió el urgente cambio de rumbo. Esta nueva colectividad política hará su debut en las elecciones internas de junio de 2019. Si bien no habrá contienda, ya que Novick será el único candidato, al ser debutante deberá superar los 501 votos para quedar habilitado en las elecciones nacionales de octubre. Esta será la segunda ocasión en que el empresario se someta a la consideración popular, ya que en las pasadas elecciones departamentales de 2015 fue candidato a la intendencia de Montevideo por la Concertación.