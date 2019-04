Novick dice que blancos y colorados "no le están poniendo ganas" a la Concertación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Directorio del Partido Nacional y una representación del Partido Colorado se reunieron ayer y avanzaron en un acuerdo de Concertación de cara a las elecciones departamentales de 2020, pero todavía no tomaron decisión definitiva al respecto.

Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, dijo este miércoles que "no le están poniendo ganas" para que finalmente se concrete.



"No es nada complicado. Lo que sí yo veo es que no tienen ganas, no le están poniendo ganas. Yo hace dos mese digo 'muchachos esto es urgente´, fui a hablar con el Directorio del Partido Nacional, fui a hablar con el Partido Colorado", indicó Novick en entrevista con Desayunos Informales (Teledoce).



El empresario dijo que la sensación que le quedó tras la reunión de ayer es de "quiero pero no quiero".



"Cuando las cosas se quieren hay que hacerlas, hay ponerse firmes, eso es gestión, eso es hacer las cosas. Quiero un verdadero cambio para Montevideo, vamos a juntarnos", sostuvo.

Según Novick, el acuerdo de Concertación aún no se ha concretado porque "ponen intereses personales o chicos al lado de un interés mucho mayor, que es el bien de los montevideanos".



"Todos los partidos estamos de acuerdo que la Intendencia de Montevideo necesita un cambio. En 30 años el Frente Amplio no hizo nada, sigue la basura, sigue el problema de tránsito, siguen casi todos los problemas" indicó Novick.



"Queremos un cambio, si no hacemos Concertación no hay cambios, entonces primero está la gente después discutamos políticamente", dijo el líder del Partido de la Gente y sentenció: "eso es lo que la gente después le rechaza a los políticos. Después la gente dice 'bueno los políticos siempre buscan su charcita, su puestito, su carguito y nosotros en el Partido de la Gente lo que queremos hacer es esto, una nueva forma de hacer política pensando si es bueno para la gente"