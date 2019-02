Novick desafía a la Corte Electoral: “seguiremos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidenciable del Partido de la Gente Edgardo Novick no se mostró muy conforme con la resolución de la Corte Electoral observando su publicidad y calificándola de “electoral” y hecha fuera de los plazos legales.

El miércoles 6, la Corte Electoral consideró que los precandidatos presidenciales Juan Sartori (Partido Nacional) y Novick violentaron la normativa sobre regulación de la publicidad electoral (leyes 17.045 y 17.818) por haberse emitido en diversos medios publicidad electoral fuera de los plazos permitidos.

En un comunicado difundido ayer con la firma del propio Novick, se indicó que “dado lo expresado por la Corte Electoral seguiremos usando el recurso publicitario en TV y radio para convocar a los diferentes actos y manifestaciones de nuestro partido”.



“Dejamos en claro que en ningún momento hemos realizado comunicación solicitando el voto ni otro mensaje que esté fuera de la norma”, añadió. A este respecto la Corte consideró que para que se trate de publicidad electoral no es necesario el nombre de un partido ni el pedido de voto.



Además afirmó que todos los partidos hacen lo mismo. “Llama la atención que el resto de los partidos han hecho publicidad en todos estos últimos meses y con solo tener el final de las piezas publicitarias una convocatoria han quedado dentro de la norma”, sostuvo en el comunicado.



Por eso, insistirá. “Informamos que no hemos dejado de emitir ninguna campaña en estos días sino que se siguió la programación pautada. Es decir que continuaremos con nuestra campaña de acuerdo a lo programado y como lo hemos hecho hasta el momento utilizando nuestro derecho a la libertad de expresión”, invocó.



Sartori, en cambio, informó al directorio nacionalista que no seguirá con la publicidad.