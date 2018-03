Novick largó su campaña electoral de cara a 2019

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, lanzó ayer en Atlántida su campaña electoral de cara a los comicios que se realizarán en 2019.

Durante el primer Congreso Nacional de Dirigentes del Partido de la Gente, realizado en la sede de Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) en Atlántida, Novick recordó que el sector político tiene poco más de un año. "Quisiera saber cuántos partidos hoy en Uruguay tienen la estructura que ya tenemos nosotros. Somos el único cambio de verdad que ofrece la política uruguaya en las próximas elecciones", dijo.

Señaló que en recorridas por ciudades, pueblos y barrios percibe el incremento del respaldo electoral que recibe el Partido de la Gente y llamó a los dirigentes del grupo político a que "sean conscientes" de lo realizado hasta hoy.

"En todos los departamentos estamos creciendo y creciendo cada vez más, porque la gente está entendiendo que la discusión no es entre derecha o izquierda. La discusión está entre los que hacen las cosas bien o los que hacen las cosas mal. Y hoy el gobierno está haciendo las cosas mal, porque son incapaces y nunca laburaron", dijo Novick.

Insistió en que el gobierno actual es progresista, pero con una salvedad: "Progresan los delincuentes, progresan los narcotraficantes, progresan los desocupados, progresan los que no terminan de estudiar y progresan los que no tienen oportunidades". Opinó además que "todo está mal: la educación, la salud, la falta de trabajo, la corrupción y sobre todo la seguridad".

Inseguridad.

Novick criticó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por señalar que si un policía muere por no tener chaleco, es su culpa.

No obstante, "no he escuchado a nadie del Pit-Cnt" pronunciarse sobre el crimen del policía y decir que el homicidio se encuadra dentro de la ley de responsabilidad penal empresarial. "No vi al Pit-Cnt protestar por esa muerte. El responsable es Bonomi", dijo el líder del Partido de la Gente.

Recordó que en el país ocurren 20.000 rapiñas por año; 115.000 hurtos; 300 homicidios y 40.000 denuncias de violencia doméstica.

Según Novick, el Ministerio del Interior tiene un presupuesto de US$ 900 millones y "no soluciona" la inseguridad del país.

Señaló que el Partido de la Gente prepara a los mejores especialistas uruguayos en seguridad y cuenta con el asesoramiento del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien transformó esa ciudad en una de las más seguras del mundo.

Robert parrado con Novick

Robert Parrado, experto en seguridad, se incorporó al Partido de la Gente, específicamente a la corriente "El Equipo de Novick", que conduce el diputado Daniel Peña. La seguridad es uno de los problemas que más preocupan a los uruguayos, según señaló el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.