Novick apuesta a Zubía para mejorar seguridad

Los sucesivos pedidos de renuncia para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la recolección de firmas para sacar a los militares a la calle y el nuevo plan de seguridad que pretende llevar adelante el presidente Tabaré Vázquez, pusieron al tema de la seguridad en el centro de la agenda política. El partido de Edgardo Novick también se metió en la discusión.

El líder del Partido de la Gente oficializó ayer el ingreso del exfiscal Gustavo Zubía, un personaje que gusta de la polémica que ha generado una fuerte oposición a la gestión del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.

Zubía es una figura pública de alta exposición mediática. Su postura de firmeza contra la delincuencia y el reclamo de medidas severas, lo llevaron a ganar un público que reclama "más mano dura", sobre todo en las redes sociales.

De hecho, su cuenta de Twitter tiene más seguidores que la del líder del Partido de la Gente. El exfiscal acumula 15.200 seguidores mientras que Novick alcanza los 12.900.

Según comentó Zubía a la prensa, recibió propuestas de varios sectores de la oposición para integrarse a sus cuadros políticos. Pero fue la propuesta del diputado de Novick, Guillermo Facello, la que más lo sedujo.

Novick adelantó que Zubía encabezará una lista a Diputados por Montevideo y también estará en posiciones de relevancia en la plancha al Senado. El objetivo de Zubía es entrar al Parlamento y desde allí intentar cambiar el nuevo Código del Proceso Penal, norma que considera mala y a la que hace culpable del empeoramiento de la seguridad ciudadana.

En rueda de prensa, el exfiscal dijo que jamás mostró una postura "antipolítica", y aclaró que el pasar al otro lado del mostrador no le genera contradicciones en su accionar.

"Así como actué cuando era fiscal penal voy a seguir haciéndolo y diciendo lo que no me parece correcto. Mantengo mi independencia técnica y eso ya lo acordé con Edgardo (Novick)", dijo el nuevo integrante del Partido de la Gente.

El líder del partido dijo que no está de acuerdo con la propuesta de sacar a los militares a la calle lanzada por el blanco Jorge Larrañaga. Sin embargo, dijo que sí elaborarán una nueva propuesta junto con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su equipo, para entregarle al Gobierno.

"Queremos un combate fuerte a la delincuencia y el narcotráfico. Cambiar la gestión de la Policía y también las leyes. En octubre llegará Giuliani para elaborar una propuesta sobre seguridad junto con Zubía y Robert Parrado. Luego se la entregaremos al Gobierno", adelantó Novick.

El candidato a la Presidencia por el Partido de la Gente dijo que si al presidente Vázquez le interesan las propuestas espera que las use porque están para "ayudar al gobierno. (...) La inseguridad no es solo en Montevideo, es en todo el país, y no es de izquierda ni de derecha. Los uruguayos no están seguros en su casa, ni cuando van a sacar plata a un cajero. Así no se puede seguir viviendo. Lo único seguro en este país es que algún día te van a afanar, y rezá que el día que te afanen no te maten", opinó Novick en el acto de presentación de Zubía.

Para él la entrada del exfiscal es una muestra de que su partido está creciendo y lo hace con las personas más idóneas en cada área. "Es una nueva forma de hacer política", declaró, citando su conocido eslogan.

"Los policías están con las manos atadas", dijo exfiscal

Siendo fiscal, Zubía fue muy crítico del nuevo Código del Proceso Penal. "Me separé con dolor del trabajo de fiscal porque no aguanté más", dijo en referencia a las discrepancias que mantenía con el fiscal de Corte Jorge Díaz.

Zubía dice que es momento de actuar fuerte y cambiar el Código. "Hay que modificar la legislación porque nos está matando literalmente", aseguró ayer en la rueda de prensa. Por eso dijo que su anhelo es llegar al Parlamento para impulsar una modificación de la legislación.

Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con el uso de los militares para patrullar las calles. "No comparto los militares en la calle, tenemos a la policía atada de manos, ¿no sería lo más normal desatarlos en lugar de traer más gente?", se preguntó. Zubía explicó que lo que se debe hacer es trabajar para que el funcionario policial "tenga mayores garantías cuando tiene que usar la violencia contra el delincuente".

El exfiscal dijo que actualmente los funcionarios policiales están trabajando en condiciones complicadas para combatir el delito. "Tenemos una policía atada, sin motivación y con miedo", concluyó Zubía en la conferencia de prensa. El exfiscal adelantó que recorrerá el país junto a Novick para hablar sobre seguridad en la campaña electoral del año próximo.