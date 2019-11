El “novel” Danilo Astori “promete lo que no hizo en 5 años”, señala Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre interrumpe la ronda de prensa y le regala la bandera de Uruguay. “Tomá, no nos defraudes”, le dice. Una señora le pide una foto con su hija discapacitada y le dice que “por favor gane” y que “haga algo para que haya más trabajo”.

Otra abuela le desea “mucha suerte”, lo aprieta, lo besa y también le pide: “No te olvides de los viejitos, Luis, que venimos mal”. Sigue el recorrido y un pibe le estrecha la mano para darle su apoyo. Lleva la bandera de Cabildo Abierto y le promete hacer una militancia fuerte para convencer a toda la oposición de alinearse atrás de la fórmula blanca.

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, viajó ayer hacia Minas, Lavalleja, y Pando, Canelones, para entrar en la última quincena de la campaña electoral. El líder blanco salió a criticar al ministro de Economía, Danilo Astori, al que catalogó de “novel”, y dijo que el Frente Amplio está engañando a la ciudadanía para intentar conseguir votos.



Lacalle Pou se llevó una lista larga de pedidos en ambos actos. En Minas arrancó recordando una frase que su madre, Julia Pou, le decía a su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera.



“Mi madre le decía que los aplausos no eran por lo que había hecho, sino por lo que espera que haga”, recordó el candidato blanco al explicarle a los militantes que se acercaron a escucharlo que asumía la responsabilidad y la confianza que le estaban depositando para mejorar la situación del Uruguay si gana la elección.



En esa marco desafió al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, a que diga de forma clara cuál es su plan para mejorar la economía del Uruguay. Es que Lacalle Pou asegura que los planteos del frenteamplista son obvios y puro “chocolate por la noticia”.



Lacalle Pou destacó que el único plan para mejorar la economía del Frente Amplio es esperar que crezca la economía. A su entender eso no se pude esperar por arte de magia si no hay un plan para administrar mejor los recursos, bajar los costos de producción y dejar el terreno más fértil para que lleguen inversiones.

“Acá no hay medias tintas, el que quiere ser presidente que se la juegue. Que mire a los uruguayos y digan lo que van a hacer”, destacó, recordando que en 2014 el entonces candidato Tabaré Vázquez dijo que no iba a haber incrementos de impuestos y luego aplicó modificaciones tributarias.



“El que se quema con leche ve la vaca y llora. No digan que no les avisé”, declaró Lacalle Pou repitiendo lo que ha planteado a lo largo de la campaña, de que si gana el Frente Amplio su cuarto gobierno consecutivo colocará más impuestos y subirá las tarifas.



“El camino es seguir bancando la mala administración de los recursos con el bolsillo de los uruguayos: más impuestos, más tarifas, más incremento de combustibles. O ahorrar. No hay otro camino. Administrar eficientemente y ahorrando. Yo les quiero decir acá en Minas: yo no quiero ser el pre-sidente que sea recordado por aumento de impuestos, aumento de tarifas que va a generar más desempleo y más cierre de empresas”, dijo.

El candidato blanco bajó el tono de su voz, mostrándose sorprendido, y dijo que esas criticas se aplacaron en las últimas horas.



“Lo dijeron hasta ayer de mañana”, que no se podía aplicar el plan de los blancos, dijo el candidato. “Porque yo ayer de mañana escuche al novel político, Danilo Astori -agregó dejando una pausa que fue contestada con risas desde el publico- ministro de Economía actual, que dijo que en Uruguay se pueden bajar las tarifas y se pueden bajar los combustible”, continuó. “¡No señor! A 16 días de las elecciones no engañe a la población diciéndole que va a hacer lo que no hizo en cinco años”, remató casi gritando.

Coalición. Partidarios de Cabildo en un acto de Lacalle Pou.

Lacalle Pou recordó que el miércoles 13 debatirá mano a mano con Martínez. La reacción del público fue clara: “¡Palo y palo!”, gritó un minuano al costado del tablado. “¡Sin piedad!”, dijo otra mujer que tenia la bandera de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado que lidera Ernesto Talvi.



Para Lacalle Pou lo que está mostrando el Frente Amplio en el cierre de la campaña es la “desesperación” por perder el gobierno y el poder. “En el fondo saben lo que hay: una profunda falta de respeto a los uruguayos”, remarcó el candidato del Partido Nacional en Minas.



Más tarde, en Pando, además de los senadores blancos Jorge Larrañaga y Álvaro Delgado, el intendente Sergio Botana y el diputado Pablo Iturralde, se acercaron el colorado Adrián Peña y los dirigentes del Partido Independiente Daniel Radío y Gerardo Sotelo.

Quien se llevó un agradecimiento especial de parte de Lacalle Pou fue Mercedes Menafra, viuda del expresidente colorado Jorge Batlle, quien fue electo en 1999 en el único balotaje que los blancos y colorados le ganador al Frente Amplio.



Lacalle Pou retomó las caricias a Astori y le sumó otras tantas para el expresidente José Mujica. Ambas figuras recientemente nombradas por Martínez como eventuales ministros si el Frente Amplio renueva en el gobierno. Lacalle Pou dijo ayer que si gana el FA tendrá en sus filas a “lo peor del continuismo, como Mujica y Astori”.



“La última vez que escuche esos dos normes juntos, me prometían un gobierno honrado, un país de primera. Y ustedes ya saben lo que pasó”, dijo logrando la arenga del público: “¡Se siente, se siente, Lacalle Presidente!”.



“Están más ansiosos que yo, por lo que veo”, respondió el líder blanco con una sonrisa.