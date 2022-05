“No nombrar a Tabaré dice más del que no lo nombra" que de él: Cosse sobre acto de Ceibal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No nombrar a Tabaré (Vázquez) dice más del que no lo nombra que de Tabaré”, manifestó este martes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, consultada respecto a la polémica que se generó por la ausencia de mención al expresidente en la celebración de los 15 años del Plan Ceibal.

“Tabaré es tan grande, y es tan grande la obra que hizo el Frente Amplio con el Ceibal que hay ausencias que son una enorme presencia”, aseguró la jerarca en conversación con MVD Noticias.



La intendenta dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” y acotó: "Me parece que fue un acto irreflexivo por parte de los que organizaron, e irrespetuoso".

"Pero irrespetuoso no de una persona, (fue) irrespetuoso de la política del Uruguay, porque una política de Estado no nace sola, no nace de un repollo, nace porque hubo gente que la llevó adelante, que la impulsó, que impuso la novedad. Que después se nos hizo normal, pero no era normal, fue una cosa valiente, osada, ejemplo”, señaló.