Niveles de insecticida en naranjas rechazadas por Italia "no son extremadamente altos", dijo Benech

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), dijo este jueves en rueda de prensa que le "consta" que los niveles del insecticida Fentión hallado en un contenedor con naranjas uruguayas con destino a Italia, "son niveles por encima de lo que pide el país de destino, pero no son extremadamente altos".

Sin embargo, cuando fue consultado sobre si los niveles de insecticida de este embarque son aceptables para Uruguay respondió: "Me gustaría ver los niveles, la verdad es que no los tengo y es imprudente hablar de esto sin tener la información precisa".



La semana pasada el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea comunicó al MGAP la detección de trazas de Fentión, un insecticida fosforado usado para el control de la mosca de la fruta, en un contenedor con naranjas uruguayas. Por este motivo, el ingreso del contenedor con la fruta uruguaya fue rechazado por las autoridades italianas.



Sobre el uso de este insecticida, el ministro señaló que "se usa relativamente poco". En línea con lo que declaró a El País Federico Montes, titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), que antes de fin de año eliminarán el fentión, el ministro dijo en esta jornada que estaban "revisándolo para eliminarlo porque es categoría 2".



Respecto a este caso puntual, Benech dijo que la DGSA está analizando el caso "haciendo la trazabilidad, revisando la empresa, de dónde es esa fruta y los niveles" y enfatizó que "obviamente si acá hay responsabilidades lo vamos a hacer (sancionar) como corresponde, somos la autoridad sanitaria del país, pero hay que ver".



En la misma línea, el ministro entiende que "una cosa es si son errores, porque errores tenemos todos los humanos, otra cosa es si hay acciones deliberadas que se están usando productos y dosis que no corresponden". En tanto, dijo que "está en estudio" si corresponde o no aplicar una multa a la empresa que realizó el envío a Italia.



Benech destacó que en Uruguay "el uso de insectidas es cada vez más bajo, y eso está fundamentado en políticas públicas, inclusive con subsidios desde nuestro ministerio para la gente que no use insecticida".



Además, nombró un programa que se implementa que, en algunos casos, ha reducido en hasta un 90% del uso de insecticidas, que implica el uso de feromona. Esta hormona "le genera confusión sexual a las moscas, y de hecho no logran completar el ciclo. Por eso, es que en algunas frutas de estas no necesitamos usar insecticidas", dijo el ministro.



Benech subrayó que se está "haciendo un seguimiento" y que "no es de ningún motivo de alarma. Sí es una señal de que hay cosas que tenemos que hacer", dijo.

"Lamentable"

Respecto a la conflictividad de Conaprole, que ayer generó desabastecimiento de leches y otros productos, Benech lo calificó en un primer momento como "lamentable".



Destacó que este mes de octubre es "pico de producción y todos los años, en esta época tenemos un conflicto con Conaprole, no es novedad" y agregó: "Es lamentable porque he dicho varias veces 'trabajadores sin industrias no existen e industrias sin productores no existen' y si no tenemos capacidad de sentarnos en la mesa a analizar esto y resolverlo en conjunto yo creo que perdemos todos".



En tanto, señaló: "Todos tenemos, yo también, responsabilidad y de eso hemos hablado" y destacó el "compromiso" del gobierno en este asunto.