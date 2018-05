Nin removió jerarca que presentó a blancos documento con críticas a la política exterior

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, sacó del cargo al director de Asuntos Institucionales de la cancillería Alvaro Moerzinger, luego de que presentara un documento a dirigentes del Partido Nacional cuestionando aspectos de la política exterior del país.

Para el líder nacionalista, Luis Lacalle Pou, se trató de un “acto de persecución política”. El senador blanco defendió a Moerzinger al afirmar que estuvo en diciembre pasado en una “reunión social” y no política con él y otros dirigentes nacionalistas.



“Eso es persecución política”, enfatizó Lacalle Pou, que le planteó su molestia con el asunto al canciller Nin Novoa en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Moerzinger “estuvo en una reunión social conmigo y otra gente del ambiente. El canciller lo echó por esa reunión. Eso es persecución política”, insistió. Según el senador “la respuesta del canciller (ante ese hecho) no fue satisfactoria para mí”.



El embajador “estaba en un tema privado, no político. No se lo consultó y se tomó por buena una versión” que le llegó al canciller, que decidió separarlo del cargo.