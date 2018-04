Nin Novoa: "Uruguay no piensa salirse de la Unasur"

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo hoy que Uruguay "no piensa salirse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)", después de que Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú suspendieran su participación en las actividades del organismo.

Ayer, esos seis países comunicaron a Bolivia, que ostenta la presidencia temporal del bloque, su decisión de "no participar en las distintas instancias", hasta que no se garantice "el funcionamiento adecuado de la organización".



"Esto se había comenzado a hablar en la Cumbre de Lima", declaró el canciller uruguayo a La República, en referencia a la cita de las Américas, a mediados de este mes.



"Nosotros no habíamos participado (en esas conversaciones) porque dijimos que había que fortalecer la Unasur y cambiar lo que hay que cambiar, pero no abandonarla así de esa manera", añadió.



Nin Novoa lamentó este hecho, que además calificó como "muy preocupante" y subrayó que Uruguay se mantendrá activo en el bloque.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que se pueda rever esta situación por parte de esos seis países a los efectos de tener una organización propia sudamericana, que pueda coordinar temas que son comunes entre los países", indicó.



No obstante, señaló que en su opinión hay que "rever algunas cosas" y matizó que "habrá que tomar algunas decisiones importantes en cuanto a la manera, a las formas de resolver las diferencias o los problemas que hay".



"Una de ellas quizás sea cambiar los sistemas de votación, buscar mayorías calificadas, altas mayorías (dos tercios), algo que impida la parálisis que da la falta de consenso", concluyó.



La secretaría de la Unasur, bloque formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, está vacante desde enero del año pasado, cuando dejó el cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper.



Hasta ahora los Estados miembros no han podido ponerse de acuerdo sobre ninguna candidatura y la única existente es la del argentino José Octavio Bordón.



En el documento en el que los seis países anuncian que suspenden su participación, se señala que esa situación y la "imposibilidad para designar un secretario general por falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha" ha tenido "graves consecuencias para el organismo".