Nin Novoa: política exterior de Uruguay va "a los bandazos" y con posturas "muy conservadoras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El excanciller y exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa señaló este lunes que la política comercial internacional del gobierno va "a los bandazos"; apuntó que Uruguay "siempre va solo" a las negociaciones y estimó que no se tiene el estudio de factibilidad con intereses uruguayos en cuanto a un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), el exministro de Relaciones Exteriores durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez fue consultado sobre cómo observa la política comercial exterior, y respondió que la ve "sin rumbo, a los bandazos. Nos peleamos con el Mercosur, tuvimos un diferendo fuerte y nos peleamos por China. Salimos por China, (que) se empantanó, entonces nos vamos al CPTPP - Acuerdo Transpacífico -, y después nos vamos para Turquía. Y siempre solos, entonces es muy difícil así".



Respecto a la gestión de relaciones internacionales de la administración, dijo que se está "muy pegado a posturas muy conservadoras". Puntualizó la reelección del excanciller uruguayo Luis Almagro al frente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone. "Estados Unidos quiso imponer un cubano americano, lo impuso y lo votamos", criticó.



"No tenemos mucha participación en el concierto internacional. Me parece que se está horadando aquél prestigio internacional donde el Uruguay era escuchado, mucho antes que nosotros", lanzó. Nombró la figura del embajador Enrique Rodríguez Fabregat, que fue "muy importante" para la creación del Estado de Israel, así como de otros uruguayos que participaron en la carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos.



"Tendríamos que buscar otro rumbo de sensatez, ecuanimidad, más independencia en los movimientos políticos y geopolíticos", remarcó.

Negociación con China

Consultado sobre el estudio de factibilidad de un posible TLC con China, que se anunció en setiembre pasado que estaría pronto para fines de 2021 pero que se sigue negociando, indicó que el gobierno no tiene un estudio de factibilidad que incluya los "intereses" del país así como los "términos de referencia" que se buscan discutir. "Creo que no lo tiene, sino ya lo hubiera mostrado", expresó. Además, opinó que China no avanzaría en un TLC con Uruguay por las diferencias a la interna del Mercosur.



"Los resultados no se ven", remarcó sobre las negociaciones con el gigante asiático. "No han habido creo yo misiones a China", añadió, y puntualizó que serán detalles que le consultarán al canciller en el Parlamento.

"Gran disparate" dijo Lacalle Pou El mandatario calificó el viernes pasado de "gran disparate" señalar que las negociaciones con China por un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) están trancadas por los conflictos internacionales. "Me sorprendió", acotó. "Sea con China, como estamos intentándolo; Turquía como recibimos la invitación formal y obviamente accedimos porque es una de las potencias más importantes del mundo; sea con quien sea vamos a hacer todo lo posible por exportar sin aranceles el trabajo uruguayo", remarcó.



"Todo lo que sea unilateral del Uruguay en materia de negociación de aranceles de bienes genera rispideces en el Mercosur, el clima para el diálogo se vuelven mucho más tensos, es más difícil después ir para atrás", dijo, y apuntó que "el gobierno tiene un poquito de soberbia bastante elevado"



"Si vamos a hacer un acuerdo con China para romper el Mercosur vamos a tener retaliaciones. Va a haber medidas espejo al revés. Los beneficios que tenemos, que serán muchos, pocos, pero que son concretos con Brasil y Argentina podemos dejar de tenerlos", advirtió.



"Los pactos están para cumplirse", destacó Nin Novoa en español y latín - pacta sunt servanda - haciendo referencia a la decisión 32/00 del Mercosur, donde se "reafirma" el compromiso de "negociar en forma conjunta" acuerdos comerciales con terceros países.



"Fue un pacto entre los presidentes y cancilleres de los cuatro países. No podemos volantear, violarlos así a las risas porque perdemos credibilidad, seriedad", enfatizó. Desde el gobierno se ha insistido que esta normativa no ha sido internalizada por los respectivos parlamentos, lo que habilitaría a avanzar en acuerdos bilaterales.

"Si la 32/00 no sirve, hay que tratar de trabajar adentro del Mercosur para ver si se deroga para todos", destacó. "Negociar bilateralmente un país pequeño como Uruguay es mucho más dificultoso y oneroso que negociar con los otros países del Mercosur", añadió.



En ese sentido, valoró que antes de avanzar con otros mercados se debería "poner el énfasis" en culminar el TLC con la Unión Europea, dado que es el "segundo mercado" de Uruguay después de China, así como en "tratar de seguir las conversaciones" entre el bloque sudamericano con Canadá y Corea del Sur que "estaban bien avanzadas". "Hay que tratar de terminar lo que está empezado", subrayó.



En referencia a la intención del gobierno de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), lanzó: "¿Alguien cree sinceramente que van a abrir el tratado a negociarlo de vuelta para ver si Uruguay puede entrar? No lo van a hacer. Pero además, ¿otra vez solos sin el Mercosur?".



"¿Ahora con Turquía también?", dijo sobre otro acuerdo comercial que la administración busca activar. Para Nin Novoa presenta "otro agravante que no es menor; no solamente lo de ir solo olvidándose del Mercosur, sino además la apertura de una embajada en Turquía".



"¿No vamos a abrir una embajada en Armenia? Uruguay fue uno de los primeros países del mundo que reconoció el genocidio armenio en manos de los turcos. Cómo quedamos internacionalmente con eso? Teníamos un equilibrio, un consulado en Turquía y abrimos uno en Armenia", lanzó.