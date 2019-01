Nin Novoa: "No pienso" en la candidatura a comuna

El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa señaló que aún no tiene pensado ser candidato a la Intendencia de Cerro Largo.

"A mí me quedan catorce meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y si el presidente Tabaré Vázquez no decide otra cosa, aspiro a dedicarme la mayor parte del tiempo posible a ello, por lo tanto, no estoy pensando en esto por ahora", contestó al ser consultado sobre una posible candidatura a la intendencia arachana. "No estoy pensando en eso", reiteró Nin en Melo en Cerro Largo en el marco de la despedida de año de la lista 738 que lanza a Pablo Guarino como candidato a diputado.

En una rueda de prensa improvisada, Nin incluso se molestó por la insistencia de los periodistas locales en preguntar sobre esta posibilidad. "Están insistentes muchachos, ya dije que no pienso en eso", y dio por terminada la entrevista. El rumor y comentario sobre el regreso de Nin al departamento se ha instalado en la sociedad melense. Según constató El País, varios vecinos de Melo señalan que "Rodolfo" —como lo llaman en Melo— tiene intenciones de ser nuevamente candidato a la intendencia.

Incluso el exdiputado Guarino, que integra su corriente , lo propuso en más de una oportunidad. Nin Novoa fue intendente del departamento de Cerro Largo en dos períodos, entre 1985 y 1994, cuando aún pertenecía al Partido Nacional. En otro orden, Nin destacó la importancia de lo cultural en el acuerdo con China.

La república Popular China acaba de destinar 1 millón de dólares a Uruguay para reparar varios teatros del interior. Se hizo entrega de una donación de equipos para salas teatrales por los 30 años de relaciones bilaterales, estableció.

El canciller de la República en su visita al departamento fue consultado sobre el Mercosur y sobre el tratado de libre comercio con la República de China. Dijo que "cualquier tratado de comercio, cualquier tratado de integración después de 25 años de funcionamiento llega un momento en que es conveniente, bueno y deseable, sentarse y analizar cuáles son los aspectos en que se puede mejorar", aseguró.

En ese mismo contexto hizo referencia además a China, "nosotros tenemos una relación estratégica, es el principal socio comercial, tenemos múltiples actividades con la República Popular de China, esta semana firmamos un acuerdo de cooperación para lo cual se logró que lleguen a Uruguay 10 millones de dólares para el interior del país, para los teatros", señaló.

La donación de equipamiento es para salas teatrales de los departamentos de Lavalleja, Rivera, Paysandú, Durazno y Montevideo y facilitará la llegada de espectáculos de alto nivel. Remarcó que "se espera poder en algún momento incluir el teatro España de Melo". Añadió además que esto "quiere decir que abarca un espacio más amplio que lo comercial, abarca también lo cultural", dijo el canciller de la República.