Nin Novoa monitorea la crisis argentina

Nin Novoa señaló a la prensa que habla todos los días con su par argentino, Jorge Faurie, para analizar la situación que vive su país.

"Hay que esperar, tener una visión de largo plazo. Hay que ir tomando medidas para atemperar algún efecto negativo que pueda tener una dificultad de un país importante y amigo", explicó el canciller en relación con Argentina.

Respecto a un posible impuesto al turismo que el Gobierno de Mauricio Macri analizó, entre otras medidas, para paliar la crisis, Nin Novoa precisó que "espera" que finalmente no se aplique.

"Por ahora, no lo han anunciado en esa batería de medidas. Al no estar, me supongo que no va a estar. Esperemos que no esté", dijo.

El gobierno de Mauricio Macri definió el lunes nuevas metas económicas y se reestructuró con fuertes ajustes ante la difícil situación que atraviesa el país por la inestabilidad del tipo de cambio y la incertidumbre en los mercados, una crisis que además le llevará a renegociar con el FMI.

Ayer el dólar subió en Montevideo por séptima sesión consecutiva a $ 32,818, un aumento de 0,33%.