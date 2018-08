Nin Novoa: "No aguantaríamos ni quince minutos fuera del Mercosur”

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, reafirmó la necesidad de facilitar el comercio exterior para Uruguay.

En declaraciones a Telemundo, el canciller habló de varios temas: el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, la relación con China y las negociaciones del Mercosur.

En relación al TLC de Uruguay con Chile, que ​fue firmado en 2016 por ambos países y que fue ratificado la semana pasada, el ministro dijo que "quedó un ejercicio de vinculación con el exterior que es el preámbulo de lo que se pueda venir".

"Me parece que este tratado que hicimos con Chile, tiene muchos capítulos innovadores y de última generación, no por el hecho de que uno quiera parecer moderno, sino porque son los temas que hoy se discuten el mundo", agregó.



Sostuvo que "hoy se discuten los temas de medio ambiente, laborales, de género. Y Uruguay, que siempre ha sido un adelantado en materia de derechos, no podía quedar atrás. Tenemos la satisfacción de que este tratado con Chile es el primer tratado en el mundo que trae un capítulo de comercio y género".

"¿Irse del Mercosur?"

Nin Novoa fue consultado sobre los dichos del economista Marcel Vaillant, profesor de Comercio Internacional en la Universidad de la República, quien opina que "es inviable cualquier negociación comercial del Mercosur como tal con terceros” porque el bloque está integrado por países con “intereses de política comercial totalmente diferentes”.

"¿Y cuál es la alternativa? ¿Irse del Mercosur?", se preguntó el canciller. Seguidamente, dijo: "No aguantaríamos ni 15 minutos afuera del Mercosur".



"Si nos vamos del Mercosur cae el acuerdo arancelario. Cae la unión aduanera. Por lo tanto, para venderle algo a Brasil nos cobrará los aranceles correspondientes. Y lo mismo con Argentina. Vamos a replicar el modelo Trump-China aquí en el Mercosur”, agregó.

Con China "hay un buen ambiente"

Respecto a las relaciones con China, el jerarca señaló que "hay un buen ambiente" y que "a lo largo de los últimos meses que estuvimos negociando con la Unión Europea y mirando la agenda del futuro, los cuatro países estamos convencidos de que hay que hablar con China. El Mercosur habló con Nueva Zelanda, ¿y no vamos a hablar con China, que somos economías complementarias? Con Nueva Zelanda competimos".

"Es en bloque la cosa y esa es la realidad,. Uno para moverse en estos campos tiene que aceptar la realidad. Esperamos que en la cumbre del Mercosur de diciembre podamos tener una conversación profunda con el ministro de comercio de China", añadió.