“Guaidó en condiciones actuales solamente puede validarse por la vía de la fuerza"

"Voy a tratar de aclarar algunas cosas que tiene equivocadas en sus planteos” el senador colorado Pedro Bordaberry, comenzó diciendo esta mañana el canciller Rodolfo Nin Novoa, que compareció para informar sobre la postura adoptada por el gobierno frente a la crisis en Venezuela.

Nin Novoa fue interpelado por Bordaberry en régimen de comisión general, es decir para brindar información, por lo que no habrá consecuencias políticas.



Nin Novoa dijo en primer lugar que el haber estado en las asunción de Nicolás Maduro no es ni menos ni diferente “que lo que hacen otros países que mantienen sus embajadas en Venezuela”.



Y sobre el no reconocimiento del gobierno uruguayo a Juan a Guaidó, Nin Novoa sostuvo que al contrario de lo que menciona Bordaberry, “si hay algo que no hay en Venezuela es vacío de poder. Están bien aferrados al gobierno sus dirigentes". Señaló que “Guaidó solamente ha logrado el reconocimiento de 43 países de los 193 miembros de las Naciones Unidas” y que “no tiene control” ni sobre el territorio, ni los ministerios, ni la policía o las fuerzas armadas. "Uruguay no puede reconocer a un presidente que no fue electo por la población”, opinó.

“El gobierno de Guaidó en las condiciones actuales solamente puede validarse por la vía de la fuerza o un levantamiento militar o una intervención extranjera”, sostuvo.



Bordaberry había dicho minutos antes que "hay una disociación de la personalidad en las políticas exteriores del Uruguay” que se expresa en varias situaciones, entre ellas la situación en Venezuela.

El senador criticó que Uruguay se haya declarado “neutral”: "Es neutral entre la persona que tiene presos políticos y quien quiere llamar elecciones libres, neutral ante quien a cada rato acepta diálogos porque sabe que así gana tiempo para seguir en el poder. Ahí se dice que Guaidó no puede ser reconocido. Somos neutrales (…) se dice que si empezamos a poner condiciones para el diálogo hay un problema, pero luego se recibe a la Unión Europea y la neutralidad cambió. Ahí se volvió a aplaudir y se dijo que ahora sí se ponían condiciones. Entonces decimos que sí, pedimos como condición que haya elecciones libres. Y brindar garantías para un proceso electoral creíble, pero nos enteramos que eso que es tan bueno en realidad se obtuvo a cambio de otra demanda que planteo nuestra Cancillería. Logramos como un gran éxito que no se incluyera como condición pedir la liberación de presos políticos”.



Sobre este punto, el canciller Nin Novoa aclaró que la creación del Grupo de Contacto Internacional (GIC) no es algo de ahora:: "Los primeros acercamientos” de Uruguay con la Unión Europea (UE) “para crear un grupo de contacto” internacional que trate el tema de Venezuela “datan de septiembre de año pasado”, pero dijo que hubo "atrasos" por asuntos internos de la UE.



El senador colorado preguntó a Nin Novoa: "¿Hay democracia en Venezuela? ¿Hay una crisis humanitaria en Venezuela? ¿Maduro a juicio de nuestra Cancillería es un gobernante legítimo? ¿Hay presos políticos hoy en Venezuela o no? Eso es lo que queremos saber".

Nin Novoa dijo que en Venezuela hay "una crisis democrática", hay "crisis humanitaria" y "presos políticos". Pero que Maduro es un "gobernante elegido por 9 millones de votos".



Y expresó que "cuando se dice que el gobierno de Maduro es ilegítimo y no se tiene cuenta el proceso previo que hubo para llegar a la elección, se esta incurriendo en un error conceptual muy importante”.

Agregó que la oposición venezolana “también tiene gran parte de responsabilidad” en la crisis y que según la versión del gobierno venezolano la oposición viajó a Estados Unidos y allí en Washington les dijeron “que no acepten nada” y que Maduro se tenía que ir. "¿Cuál es el interés americano? El petróleo venezolano, como lo fue en Irak", señaló.



La reunión de la Comisión Permanente se realiza bajo la presidencia de la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ivonne Passada.

Bordaberry: "Ponemos de cónsul a una transportista de escolares"

En el orden del día también se discuten "las acciones, investigaciones y resoluciones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la actuación de la señora Cónsul de nuestro país en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, así como su permanencia en el cargo". Se trata de Lilian Alfaro.

Bordaberry criticó el hecho de que Alfaro antes de ser cónsul se dedicaba "a transportar escolares" y que "debiéramos pensar que como cónsul debiéramos tener un profesional de la diplomacia”. "Ponemos de cónsul a una transportista de escolares", se quejó el senador.



Agregó que cuando en su momento se pidió explicaciones, desde el gobierno se dijo que "no era por su condición de militante que era cónsul", pero que "hace poco ns enterramos de una cantidad de documentos que ponen de relieve una relación entre el gobierno uruguayo y los kirchner". Añadió que la cónsul participaba en la organización de los grupos de uruguayos que viven en Argentina y que venían a votar, y que "los gobiernos corruptos de Cristina y Néstor Kirchner le armaban los actos".



“Habría que agradecerle los servicios prestados y nombrar a un profesional”, concluyó el senador colorado.



Nin Novoa dijo al respecto que no van a remover a Alfaro. El deber del ministerio, explicó, “es verificar el correcto desempeño de la cónsul” a partir de la fecha en que se desempeña como tal y lo que dice Bordaberry “es de antes que fuera cónsul. Nada tiene que ver una actuación con la otra”.



Su actuación es “excepcional” y es “de los mejores cónsules que ha tenido Uruguay en Argentina”, agregó.



Y sobre la participación de la cónsul en los actos y viajes de votantes a Uruguay, señaló en primer lugar que la cantidad de compatriotas que llegan en las elecciones no es determinante para el resultado de las mismas. Pero detalló que en Buenos Aires “hay un consulado al servicio de la comunidad de compatriotas en Argentina” que trabaja con ellos “sin preguntarle a nadie de qué partido político es o a quién vota”.