Nin: lo que hicieron otros por Venezuela no tuvo "los avances que logró Uruguay"

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se refirió este martes sobre la situación de Venezuela y la reunión que mantiene el Grupo Internacional de Contacto −del que Uruguay es parte− en Costa Rica.



"Lo que han tratado de hacer otros países no ha tenido los avances que logró Uruguay con misiones que van a Venezuela", dijo el canciller a la prensa luego de la presentación del Proyecto de Renovación y Modernización de Salto Grande, en la Torre Ejecutiva.

Además se refirió a la solicitud del Grupo Lima, integrado por varios países de América Latina, para anuar esfuerzos y encontrar una salida a la crisis del país caribeño. "Uruguay no se niega a esa posibilidad, porque apuesta al diálogo", expresó Nin Novoa y recogió Presidencia.



"Frente al problema de Venezuela hay tres actitudes: no dar importancia, conformarse con comunicados cada tanto sobre las violaciones de los derechos humanos o tener una diplomacia activa”, indicó el ministro y aseguró que esto último "es lo que hace Uruguay".



El canciller indicó que el rol que se debe con Venezuela es el de encontrar caminos de entendimiento, acercamiento y diálogo y que la única manera de salir de la crisis es "la negociación, salvo que se busque un golpe de Estado, una guerra civil o la invasión de una potencia extranjera" y expresó que ninguno de los caminos es el que será seguido por el gobierno local.



"Uruguay no quiere protagonismos, pero sí acentuar su vocación pacificadora para solucionar los problemas", sostuvo.