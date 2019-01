Nin cuestiona a críticos de Maduro

El gobierno uruguayo salió de su prolongado silencio respecto a Venezuela y no dudó en posicionarse prácticamente solo en la región y cuestionar al Grupo de Lima que ha pedido al presidente venezolano Nicolás Maduro que no asuma un nuevo mandato y que entregue el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional (el Parlamento, que es controlado por la oposición).

El canciller Rodolfo Nin Novoa que desde que el grupo de Lima se pronunció por amplia mayoría la semana pasada había evitado aclarar cuál iba a ser la posición uruguaya dijo que el grupo"no tiene competencias" para desconocer a Maduro como presidente de Venezuela o para pedirle a cualquier mandatario que asuma o deje de hacerlo.

El ministro expresó frente a periodistas que la postura de Uruguay es que el Grupo de Lima "está por fuera de toda institución orgánica" y aseguró que ya existen organismos de concertación política donde los países de la región pueden trabajar, como la Organización de los Estados Americanos (OEA)."Me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiéndole a un presidente que asuma o deje de asumir", sostuvo.

"¿Cómo vamos a tipificar gobiernos y decir si es legítimo o no? Hubo elecciones, la oposición no se presentó y tiene su rol también, su cuota de responsabilidad", consideró el ministro. "Nosotros reconocemos Estados y el de Venezuela es un Estado con el que nosotros tenemos relaciones. Nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa, la más buena, para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene (...) tratamos de ayudar, no de confrontar", argumentó. Uruguay estará presente el jueves asuma Maduro a través de su encargado de Negocios, José Luis Remedi, porque "asume un presidente", añadió. De hecho, en América del Sur solamente Bolivia y Uruguay enviarán una delegación a la ceremonia. El gobierno venezolano se molestó el año pasado con Remedi porque visitó la Asamblea Nacional y por mantener contactos con la embajada de Canadá en Caracas, a la que el régimen chavista considera el representante en los hechos de los intereses estadounidenses en Venezuela, informó en su momento El Observador. Remedi debió venir en consultas a Montevideo y luego regresó a Caracas.

El vicecanciller Ariel Bergamino marcó que el hecho de que Uruguay no tenga hoy un embajador en Venezuela es "una señal política". Bergamino, quien ha sido embajador en Cuba y es muy cercano al presidente Tabaré Vázquez, cargó contra la oposición local y sostuvo que "decir que Uruguay no se ha expedido, guarda silencio o mira para el costado (en relación a Venezuela) denota ignorancia o mala fe". "Utilizar a Venezuela, que está pasando una situación muy delicada, para sacar réditos internamente me parece muy mezquino", disparó. "Sin duda hay una crisis en Venezuela. Estamos preocupados por la situación en términos institucionales, políticos, sociales, económicos y migratorios", agregó.

La oposición uruguaya venía criticando en los últimos días con dureza al gobierno por no sumarse al pedido de que Maduro de un paso al costado. Pero Uruguay tomó la decisión de no sumarse al Grupo de Lima, presumiblemente porque presumía que se iba a mostrar severo con Maduro, y, por lo tanto, no se siente obligado por sus decisiones. Ahora, el canciller Nin Novoa fue un paso más allá y cuestionó claramente al grupo en cuyas deliberaciones se involucró Estados Unidos.

Furia y críticas contra Uruguay

La oposición venezolana está furiosa con la posición de Uruguay. El diputado opositor Armando Armas dijo ayer que "Tabaré Vázquez y el partido Frente Amplio han convertido a Uruguay en un paraíso fiscal para lavar el dinero sucio proveniente de la corrupción que ha imperado en Venezuela, durante los períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro".