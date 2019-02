Neutralidad es “inexplicable”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

─ ¿Por qué es tan importante para ustedes que Uruguay cambie su posición?

─ Uruguay está entrelazado con la historia de Venezuela. Es una democracia y tiene que defender los valores democráticos. Se puede ser de izquierda o de derecha pero no se pueden dejar esos aspectos. Nicolás Maduro está utilizando a Uruguay y México como último recurso para montar otra fachada de diálogo como su tabla de salvación. Conocí al doctor Vázquez y trabé alguna relación. El como médico sabe lo que es una tragedia humanitaria. En Venezuela hay niños con desnutrición, hombres y mujeres muriendo de hambre. Él tiene un compromiso con la justicia social que en Venezuela brilla por su ausencia.

─ ¿A qué atribuye que Uruguay mantenga una postura neutral?



─ La verdad es que es inexplicable. No puede ser por ideología porque en Venezuela lo que hay es un amasijo de consignas que terminó llamándose “socialismo del siglo XXI”. No puede ser un paradigma para nadie. Tiene salarios de US$6, el 90% de la población es pobre, hay 87 crímenes por cada 100.000 habitantes. Hay una devaluación espantosa, la mayor deuda pública, récord de militares presos. Es un lastre aparecer defendiendo (al gobierno). Llamamos a la conciencia de Vázquez



─ El ex canciller mexicano Jorge Castañeda mencionó que Vázquez tiene esta posición porque lo extorsionan los gobiernos de Cuba y Venezuela para no revelar información sobre los negocios de su hijo Javier en Venezuela.



─ Lo he oído. No me consta. Yo no puedo basarme en rumores.

─ Si es cierto el panorama que describió, ¿ porqué no termina de caer Maduro?



─ Se aferra al poder por una feroz represión. No tiene apoyo popular, ni internacional. Cae el respaldo militar, no tiene base jurídica. Gobierna sentado sobre unas cuantas bayonetas.



─ ¿Qué rol juegan Rusia y China?



─ Los rusos y los chinos están interesados en cobrar y los chinos se dieron cuenta que con Maduro será difícil. Los rusos hacen jugar factores geopolíticos. Se habla de aviones rusos e iraníes en Venezuela. Maduro trata de impresionar con eso. El apoyo que tiene es fundamentalmente castrista.