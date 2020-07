Beneficios a trabajadores: se trancó negociación por postura empresarial

Cuando parecía que, ahora sí, estaba pronto el acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno sobre la pauta para un período “puente” de un año en los consejos de salarios, surgió un nuevo inconveniente que trancó todo y las próximas horas serán claves. En medio de las negociaciones para la redacción del acta que indicará la pauta del gobierno y marcará las diferencias entre las partes, los delegados del sector empleador transmitieron el miércoles al Ministerio de Trabajo que cuestionaban el mantenimiento de determinados beneficios no salariales incluidos en los convenios anteriores.

La postura empresarial sorprendió al gobierno, según supo El País, porque en las reuniones previas del consejo superior tripartito había queda-do claro que esos beneficios -desde presentismo a antigüedad, útiles escolares, premios por zafra o de ventas de fin de año, así como diferentes licencias especiales- quedaban vigentes dado que se consideran parte del salario, salvo aquellos pactados por única vez.

Pero sobre todo causó malestar en el Pit-Cnt. En la noche del miércoles el presidente de la central Fernando Pereira publicó una carta titulada así: “Una vergüenza los empresarios en la negociación”. Allí cuenta que se iba a firmar el acta para convocar a los 24 grupos madre para refrendar la pauta salarial acordada, sin abrir las negociaciones. El 30 de junio pasado vencieron 152 convenios.

Pero, según su versión, a último momento el sector empresarial propuso, además de la fórmula con caída salarial, que cayeran los beneficios conquistados en la ronda anterior. Se trata, dijo Pereira, “de derechos en base a necesidades, conquistados a lo largo de años”. Según el Pit-Cnt, si no hay un acuerdo, se “irá a una conflictividad que ni el país ni los trabajadores desean”.

Ayer de mañana, el presidente de la Cámara de Industrias Gabriel Murara dio una versión que desconcertó a los sindicalistas y también al gobierno. Indicó que en todas las reuniones con las gremiales “siempre se aclaró que los beneficios continuaban, salvo los que eran por única vez o que habían sido dados como partida extra”.

Historia.

Todo se complicó el lunes en la última reunión del consejo superior tripartito donde el Pit-Cnt, cumpliendo un mandato de su Mesa Representativa, planteó que la pauta salarial es “globalmente insuficiente”. La idea era firmar ese mismo día el acuerdo, pero al final se resolvió convocar a una mesa chica que redactaría el acta con las diferencias planteadas.



Esa comisión fue integrada por dos representantes del Pit-Cnt (Milton Castellanos y el abogado Héctor Zapirain), dos por el sector empleador (el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, y el abogado Fernando Pérez Tabó) y dos por el gobierno (el subsecretario Mario Arizti y el director de Trabajo Federico Daverede).

La primera reunión fue el martes pasado y el miércoles hubo bipartitas: el gobierno se reunió por separado con los delegados del Pit-Cnt y de las cámaras empresariales.



En esa reunión, Mailhos y Pérez Tabó transmitieron al gobierno su postura sobre la continuidad de los beneficios, según dijeron fuentes de la negociación a El País.



Pero, tras la columna de Pereira y con la polémica planteada en forma pública, en el sector empleador y en el gobierno piensan que igual habrá un acuerdo en las próximas horas. En el Pit-Cnt no están tan seguros. Anoche intercambiaban borradores con textos para buscar conseguir humo blanco y, en ese caso, hoy viernes podría haber una nueva reunión.

Una fuente del sector empleador dijo a El País que en realidad fue el gobierno el que les planteó el tema y que ellos quedaron en consultar. Otro representante dijo que la postura empresarial no es la derogación de los beneficios, pero que sí se planteó la necesidad de aclarar el “alcance” de esos beneficios porque en Uruguay hay una ley de ultractividad (lo que significa que los convenios que vencen siguen rigiendo porque la ley lo dice).

En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Lestido, dijo a El País que “los beneficios que estaban van a seguir estando” y “los que caducan, los que son por una única vez, caducan”. Y preguntó: “¿Usted piensa que yo le quiero cortar los útiles de escuela a alguien? Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en este período puente, que es complicado para todos”.

“Si no se renuevan, caerán”

Los beneficios incluidos en los convenios colectivos no son un tema menor para el Pit-Cnt. Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte y representante de la central en las negociaciones, dijo a El País que “han sido construidos a lo largo de mucho tiempo, no son circunstanciales”. La enorme mayoría de esos beneficios deben ser renovados en cada vencimiento de convenio. “Si no se renuevan, caen”, dijo Castellanos. Para el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, la postura empresarial “es una declaración de conflicto” porque si caen los beneficios “se podrán respetar o no, dependerá de cada empresa”.



La pauta salarial para esta ronda marcada por la pandemia indica que los trabajadores cobrarán en enero de 2021 un ajuste nominal del 3% con opción de diferirlo a abril si hay afectación del empleo. El ajuste será de 4% para los salarios más sumergidos. El 30 de junio de 2021 habrá un ajuste de correctivo por inflación con reducción por la caída del PIB en 2020. Además, se fijará el 1° de enero de 2022 como el punto de partida de la recuperación salarial.