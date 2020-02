Negociación colectiva: funcionarios estatales mantendrán el salario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A diferencia de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, durante la próxima administración habrá negociación colectiva en el sector estatal. Hasta ahora los sindicatos y representantes de las empresas privadas eran los únicos obligados a negociar.

Quedaban afuera del intercambio todos los funcionarios que se desempeñan en organismos públicos, unos 313.000 trabajadores. Se trata de un reclamo de los sindicatos del Estado de larga data que el Frente Amplio nunca atendió y que se transformó en una promesa de campaña realizada por el presidente, Luis Lacalle Pou.



El dato fue confirmado de manera oficial en la tarde de ayer tras la reunión entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el futuro ministro de Trabajado, Pablo Mieres.

En la representación del Poder Ejecutivo estuvo Conrado Ramos, exsubsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del gobierno de José Mujica que se pasó al Partido Independiente.



El eje de su gestión fue la reforma del Estado aunque no logró el apoyo de su fuerza política y renunció al cargo y al partido. Por su parte, COFE llevó como asesor a la reunión al economista Antonio Elías.

El futuro secretario de Estado dijo en rueda de prensa que “la negociación colectiva va a existir en los dos ámbitos”, en referencia al sector público y al privado. “Se dijo con claridad, no hay excepción, no es que en el sector privado una cosa y en el sector público otra”, afirmó Mieres ayer.



En tanto, precisó que “obviamente, en el caso del gobierno, va a estar todo eso enmarcado tanto en el sector público como en el sector privado con una coordinación con el equipo económico en lo que tiene que ver con las pautas”.

Esa decisión pondrá otra complicación en la discusión de la ley de Presupuesto dado que los delegados de los distintos organismos estatales y los sindicatos deberán instalar la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo antes que culmine la discusión parlamentaria.

Pablo Mieres, futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé.

“El equipo del Ministerio de Trabajo nos dijo que va a haber un ámbito en el marco de la ley de negociación colectiva entre los trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo”, aseveró José Lorenzo López, secretario general de COFE.

Además, se supo que no caerá el salario real de los trabajadores del Estado. “Lo que nosotros planteamos como piso es que no se baje el salario. También queremos ver la posibilidad de crecimiento para los salarios más sumergidos. El Poder Ejecutivo nos trasmitió está de acuerdo en nuestro piso, la no rebaja salarial es un acuerdo de la coalición. Es un punto de partida”, afirmó López.

Ley de urgente consideración.

Los representantes de COFE le manifestaron dudas a Mieres sobre el borrador de la ley de urgente consideración. La delegación del gobierno entrante solicitó que les hagan llegar las consultas por escrito.



Al respecto, cree que esas preocupaciones “son más bien resultado de dudas sobre la interpretación y no sobre el tema de fondo. No es que haya diferencias de fondo”, sostuvo.



“La necesidad de reducir las vacantes se había anunciado en la campaña electoral”, dijo. Sobre este punto, López, manifestó que este fue uno de los temas que “más discutieron”.

“Nos preocupa que sea una regla de carácter general, que de las vacantes cada tres se llene solo una. Nos parece que es una limitación para el propio gobierno, porque hay organismos que ya en los próximos cuatro años van a tener una pérdida de 40% de personal”. Además, señaló que “en ese marco es mucho más de lo que planteaba algunos de los planes de gobierno, sobre todo el del propio Partido Nacional”.



Por su parte, Mieres señaló que la reducción del gasto público “planteada” tiene un “límite”, y es que “ciertos cargos que tienen que ver con áreas sensibles en materia del área social o de prestación de servicios, obviamente no se van a comprometer”.