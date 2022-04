Negativa al préstamo del BID es un "ataque descarado" al Frente Amplio, afirmó Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa este viernes, Graciela Villar, presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, expresó la "desazón" que generó la votación negativa del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Junta Departamental y afirmó que se trata de "un ataque a los montevideanos, que quedan de rehén en el ataque frontal al Frente Amplio". Mientras, Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, sostuvo que se trata de "un ataque descarado".

Villar indicó que el préstamo que no se aprobó iba en consonancia con el Plan Nacional de Residuos planteado por el Ministerio de Ambiente, pero que ahora ese plan queda cuestionado "porque la ausencia de Montevideo hace inviable cualquier proyecto de disposición final (de residuos) a nivel nacional". El ministro de Ambiente, Adrián Peña, indicó que él estaba de acuerdo con la aprobación del crédito y de hecho solicitó a los ediles colorados que lo apoyaran en la Junta Departamental.



Para Villar los argumentos esgrimidos por los ediles de la oposición para no votar "están lejos de pensar en amparar a los más desamparados" y resaltó que "de los 2.000 beneficiados que estaban en juego, en un planteo de 10.000, quedamos en ninguno". De todos modos, como adelantó este jueves la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que "se seguirá avanzando en medidas alternativas".

Por su parte, Pereira aseguró que tanto en este caso del préstamo del BID como en el del fideicomiso de obras de la Intendencia de Canelones hubo "intervención del gobierno central". "Todos hemos escuchado a ediles del actual gobierno nacional plantear golpe de Estado en Canelones, imaginen lo que debe sentir un edil para decir que le plantearon un golpe de Estado para que no votara el fideicomiso, que había intervención del gobierno central", remarcó.



"Y finalmente cuando un edil votó y dio el número 21, ustedes vieron todas las cosas que le dijeron, las ofensas que recibió de sus compañeros. Si hay miedo o no, no soy quien yo para juzgar, pero que hay actitud hostil a quien marque posición diferenciada con el gobierno, no hay ninguna duda. La hostilidad es de tal nivel que hacía muchas décadas no veía", remarcó. Pereira se refirió al caso del edil Juan López, que apoyó la votación del fideicomiso de la comuna canaria.



"Esta forma binaria de hacer política no es la que los uruguayos tienen de hacer política", sostuvo Pereira y anunció que desde el Frente Amplio irán a cada barrio de Montevideo donde se iban a hacer obras con el dinero del préstamo que no se aprobó. "Hubo una decisión de los partidos que hoy ocupan el gobierno de obstaculizar la gestión de los gobiernos frenteamplistas y eso es un ataque descarado al Frente Amplio. No dejaron votar en Canelones, al que votó lo humillaron, y no dejaron votar en Montevideo", agregó.

"Son dos formas de hacer política: los que colocamos a ciudadanos en el centro de la preocupación y los que colocan aspiraciones electorales 2024. Esto está mirado con perspectiva 2024. Es una mirada legítima, pero muy equivocada", enfatizó.