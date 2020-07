"No necesitamos un jet privado para el presidente", dijo García tras fracaso del remate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles de esta semana fracasó el intento de rematar el avión presidencial, dado que no se presentó ninguna oferta para quedarse con la aeronave.

El ministro de Defensa, Javier García, se refirió a esto este sábado tras participar del acto por el aniversario de la Jura de la Constitución y reiteró, como ya había dicho el miércoles, que el gobierno subastará de nuevo al avión.

“Desde el punto de vista nuestro era una compra que no cumplía la función que se decía, que fue cara”, dijo el jerarca en rueda de prensa. “Ahora creo que ha quedado patente esto”, añadió.

García dijo que es “muy caro” para la Fuerza Aérea el mantenimiento de la aeronave, y agregó que se ha destinado a esto en los últimos dos años US$ 1,6 millones.

“No necesitamos un jet privado para el presidente de la República ni para las autoridades”, dijo García, y agregó: “Lo que necesita el país es capacidad de que su Fuerza Aérea pueda ejercer la soberanía, controlar nuestro espacio aéreo, aplicar la ley de derribo que acaba de ser votada”.

“Ese tipo de instrumentos y no aviones de lujo para el presidente, no es la prioridad”, comentó el secretario de Estado.

Mario Molina, rematador responsable, afirmó el miércoles: "Tuvimos varias consultas del exterior principalmente de Estados Unidos y Centroamérica pero evidentemente estábamos fuera de precio con la demanda. Si hubiera sido un remate de un avión con un precio más acorde podríamos haberlo vendido".

Molina informó que hubo un interesado en la fase previa pero que luego no siguió el procedimiento establecido. "Tuvimos una preinscripción. Después debóa depositar US$ 35.000 en garantía de seña pero después no lo hizo", dijo.

El precio base del avión era US$ 350.000, un costo establecido por el Ministerio de Defensa.

El avión fue adquirido durante la gestión del expresidente Tabaré Vázquez. Es marca Hawker, modelo HS-12-700A y si bien fue adquirido como avión presidencial fue presentado como "avión multipropósito", ya que puede ser adaptado para funcionar como vehículo aéreo de rescate.