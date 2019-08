Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La renuncia de Canon sorprende en un país donde, pase lo que pase, nadie renuncia. Todos miran para el costado. Nadie fue. Para todo hay una excusa. Todo es parte de una operación de la derecha. La culpa siempre la tiene otro. Y por terrible que sea lo que haya sucedido, todos se aferran a sus cargos, sus sueldos y sus privilegios de funcionario como garrapatas. Nadie se hace cargo de nada.

El propio Canon zafó el año pasado del escándalo de la entrada de bolsos con dinero de la corrupción argentina por el colador de Puerto Camacho. Y se mantuvo en el cargo pese a testimonios de funcionarios que afirmaban que él había dado la orden de hacer la vista gorda. No pasó nada. Lo arregló con una (penosa) conferencia de prensa, declaraciones que oscurecían más de lo que aclaraban y un juicio a un periodista. Y a otra cosa.



En el Uruguay de la mayoría parlamentaria regimentada nadie es responsable de nada.



Repasemos.



La droga que ahora sale, antes tuvo que entrar. ¿Quién es responsable? ¿Por dónde entra? ¿Cómo entra? ¿Quién no está haciendo bien su tarea? Canon va a pagar las cuentas de todos. ¿Será porque su sector, Banderas de Líber, tiene poco peso en la interna del FA? Es muy probable.



Hace rato que el narco entró en el país. Que hace lo que quiere. Que manda en varios barrios de Montevideo y copa la parada en varias ciudades del interior (San Carlos, Minas). ¿Quién es responsable? ¿Quién los dejó hacer, crecer y llegar a este punto? ¿Bonomi? ¿Layera? Al parecer, nadie. Todos siguen en sus cargos.



Los delitos aumentan. Hay récord de homicidios. Las rapiñas y los hurtos están fuera de control. ¿Alguien da un paso al costado? ¿Remueven a alguien? A nadie.



Cada vez más gente vive en la calle. ¿Hay alguien que no ha hecho su tarea o la ha hecho mal? Parece que no. Marina y Ana siguen tan campantes.



La educación es un desastre. Va en caída libre. Las evaluaciones dan pena y auguran un futuro negro. Pero a Netto nadie lo mueve. A María Julia, menos. Ellos, parece, no tienen responsabilidad. ¿Y entonces? ¿Quién la tiene? Nadie.



La economía está frenada. El déficit fiscal es el más alto en los últimos treinta años. No hay empleo. Salvo UPM, no llegan inversiones. No hay. El país está caro. No es competitivo. Las tarifas públicas son altas. Los costos, para las empresas, difíciles de soportar. ¿Quién es responsable? ¿Astori? No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y entonces? Nadie.



La responsabilidad de lo que sucede no la tiene nadie.



La responsabilidad de los problemas que el país sufre no la tiene nadie.



Nadie fue.



Nadie tiene la culpa de todo lo que pasa. Y curiosamente todos esos que no son responsables de nada tienen la solución para los problemas que ellos mismos hoy no pueden enfrentar.



Raro, ¿no?



