"Nadie va a ser detenido porque alguien clonó su pasaporte", dijo director de Identificación Civil

El pasado fin de semana se conoció el dato de que en 2020, por un hackeo, se comprometió la información de, al menos, 84.000 pasaportes electrónicos. Para informar sobre lo ocurrido en ese caso, este martes el director nacional de Identificación Civil, José Luis Rondán, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que "nadie va a ser detenido porque alguien clonó su pasaporte".

"Sus pasaportes y sus datos están a resguardo", aseguró el jerarca y recalcó que la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) es "custodio natural en todo lo que hace a la identidad" de los uruguayos. "Y somos muy serios en eso, con eso no se juega", enfatizó.



Rondán aseguró que luego de que se conoció este hecho, a fines de 2020, se "tomaron las medidas correspondientes: investigación de urgencia para que no se disipe la prueba; investigación penal; se puso a recaudo la información que no había sido vulnerada y fueron sumariados y relevados los dos jefes del área informática".



"La Dirección no soslayó este tema, se hizo cargo", aseguró el jerarca en la conferencia de prensa y dijo que el mensaje que tiene que llegar a la gente es que "no va a ver vulnerados sus datos". "En más de dos años no hemos tenido noticias de que alguien haya hecho o intentado hacer algo con nuestros pasaportes", afirmó.



Además, informó que aquellas personas cuyos datos estuvieron involucrados en el hackeo fueron notificadas por la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Rondán relató que luego de que se conoció este evento había personas que le preguntaban qué iba a pasar cuando viajaran, si habría un pasaporte clonado. "No ha pasado, no va a pasar. Nuestro pasaporte goza de muy buena salud, está entre los más seguros del mundo, el Estado ha invertido en eso y se están haciendo inversiones para dotarlo de más seguridad de la que tiene", agregó el jerarca.

Por otra parte, Rondán reveló que en 2018 el entonces director de Identificación Civil, Ruben Amato, recibió un aviso tras una auditoría por "hallazgos con nivel de criticidad extrema" por "acceso al sistema principal" y "dio la alerta de que se pusieran a trabajar en eso". "Los subalternos de él lo encajonaron y esto volvió a reflotarse después del evento de 2020", agregó el actual director.



"Heredamos un tema que estaba debajo de la alfombra. ¿Qué medidas podíamos tomar si había una alerta y nadie nos dijo?", se preguntó. "Del sumario sale la mala gestión de ese director y ese subdirector que ahora no pertenecen más al instituto y no tomaron estas medidas", remarcó.

Este lunes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que tras una licitación, ahora "empieza a haber todo un equipamiento nuevo en la Dirección Nacional de Identificación Civil, de última generación". Sobre esto, el director de Tecnologías de Identificación Civil, Guillermo Lugo, dijo que la puesta en marcha del nuevo software demandará un trabajo de 12 meses.