Nace en campaña una nueva plataforma

“País modelo”, así se llama la plataforma de iniciativas o asociación civil que se presentará en plena campaña electoral y que está integrada por varios dirigentes vinculados al Partido Socialista y otros sectores del Frente Amplio.

En principio estaba previsto que se presentara formalmente el 2 de mayo en el Teatro Solís, según se anuncia en una invitación estaba prevista la presencia del director de la OPP Álvaro García y entre los comentaristas estaban: Rodrigo Arocena (exrector de la UdelaR), Fernando Nopitsch (secretario general de la IMM), Romina Di Bartolomeo (modelo), Lucía Pittaluga (investigadora) y Blanca Armand Pilón (psicóloga social).

La idea es reunir técnicos, pero también “hacedores de la vida social” que estén relacionados a experiencias innovadoras. “Tenemos una vocación pluralista desde el punto de vista político partidario”, señaló a El País el vocero de la asociación civil Eduardo De León.

“Es un arranque fuerte, pero la idea es modesta. Por ser un año electoral la profundidad de algunos debates es por lo menos baja, porque los líderes políticos como es lógico tienen su propia estrategia de captación de votos. Además las cosas positivas y negativas siempre se tiñen de color político en la campaña”, opinó De León.

Además consideró que “hay personas que pertenecen a diferentes partidos y otros qué no sé a qué sector pertenecen”. “Expresamente la asociación civil no tiene un vínculo con una opción política electoral”, indicó.

El propio De León está afiliado al Partido Socialista, aunque hoy no participa activamente de la militancia. Con respecto a la participación del también socialista Álvaro García, señaló que no es impulsor del grupo y en realidad no podía asistir el 2 de mayo al evento, por estar fuera del país.

“Hay mucha gente con historia en el Frente, eso es así”, acotó. Consultado sobre si esto se relaciona con la candidatura de Daniel Martínez, De León contestó: “No es una jugada para Daniel Martínez”. En breve se presentará una “carta de valores”, la cual según De León “es muy jugada”. Se buscará “construir propuestas” entre todos los participantes.

“Esta asociación civil no se va a identificar con ningún candidato y con ningún lema”, afirmó De León, quien es amigo personal de Martínez. El precandidato no integra el nuevo ámbito que se financiará a partir del aporte de los diferentes asociados.