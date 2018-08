Murro toma el antecedente de Quisique para sostener su posible precandidatura

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, no se baja de la lista de nombres que suenan para la precandidatura a la presidencia del Frente Amplio, a pesar de la discusión sobre si su rol como presidente del BPS hasta 2015 se lo impide.

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Murro señaló que si bien hay expertos en derechos constitucional que entienden que no puede presentarse a las elecciones, "hay constitucionalistas como (Jorge) Korzeniak que hace años dicen que sí". De todos modos, aclaró que por ahora "disfruta" de la gente "que se organiza a hacer actividades de apoyo".



Justamente Korzeniak explicó a La República en su edición de hoy que hay una antecedente que puede favorecer a Murro en el intento por ser candidato: el de Armando Quisique.



Quisique fue director del BPS hasta el año 2001. Tres años después, en 2004, integró la lista del Foro Batllista (Partido Colorado), que era encabezada por Julio María Sanguinetti como candidato al Senado, y promovía la candidatura a la presidencia de Guillermo Stirling.



Artículo 195 Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de ente autónomo,

con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y

organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas que

establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año.



Sus directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta

transcurrido un período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación

para el caso lo dispuesto por el artículo 201, inciso tercero.

Para Murro, el antecedente de Quiqique "es muy grave", porque es una "clara violación" del artículo 195 de la Constitución y estaba en "la lista de Sanguinetti, que fue dos veces presidente y es el principal redactor de la Constitución del 1967 (en la que se introdujo el artículo 195)". Por lo tanto, "si alguien la conoce (a la Constitución de 1967) ese es Sanguinetti".



Murro destacó que además, "en esa lista estaba (Ruben) Correa Freitas", otro experto en derecho constitucional que el 13 julio dijo a El País que revisó los antecedentes del caso y que le quedó claro que la intención de los constituyentes de 1966 fue "despolitizar" el organismo previsional con lo cual establecieron, en los hechos, que sus directores no se pudieran presentar a dos elecciones nacionales consecutivas a su retiro.



Correa Freitas explicó entonces que basaba su punto de vista en la opinión que al respecto sostuvo en 1971 el exdecano de la Facultad de Derecho y exsenador del Partido Demócrata Cristiano, Américo Plá Rodríguez. Correa Freitas reconoció que se trata de una norma "severa" que apunta "a que no se haga política con el Banco de Previsión Social".



Korzeniak, constitucionalista que milita a nivel de bases en el Frente Amplio, dijo a El País el 14 de julio que conocía el antecedente de una sentencia de la Corte Electoral en 2004. Allí, "se preguntaba si los directores sociales podían ser reelectos y se dijo que sí. En cambio, en la misma sentencia la Corte sostuvo, analizando el artículo 195, que para los otros directores que no son sociales y son designados políticamente se tiene que esperar a que termine el mandato".



Al enterarse del caso de Quiqique, Korzeniak dijo a La República que "si hay un antecedente, me parece que Murro no tendría obstáculos jurídicos para ser candidato. Es un antecedente válido, citable. Lo expreso desde el punto de vista jurídico, no es una interpretación antojadiza”, ya que

En declaraciones a Desayunos informales, Murro sostuvo que la Corte Electoral tendría que haber "anulado la lista" en 2004 y Sanguinetti no podría haber sido senador durante el período 2005-2010.



Además, mencionó que "por el BPS, en estos 50 años pasaron decenas de directores" y se preguntó si "no habrá otros casos como este".



"El principio constitucional es que todos podemos ser electos y elegibles. ¿Cuál es la máxima restricción? que el presidente no puede ser reelecto. Si el presidente renuncia el primero de marzo al mediodía, al otro día está haciendo campaña para la elección que viene. Pero un director suplente del BPS, que capaz que estuvo una semana o un mes no puede hacer campaña hasta dentro de cinco años", criticó el ministro.