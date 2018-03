Murro: sector rural "debería reconocer cuánto los subsidia la sociedad uruguaya"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo que el gobierno quiere "que la economía siga creciendo con justicia social" y afirmó que los productores rurales deberían "reconocer" que durante el gobierno del Frente Amplio se los ha "subsidiado" en materia de salud y seguridad social.



En declaraciones al programa La Mañana de El Espectador, Murro manifestó que en la reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la residencia de Anchorena a principios de año, el gabinete del presidente Tabaré Vázquez decidió sumar el empleo a las prioridades de la gestión.



En este sentido, mencionó que el gobierno no va a "seguir el modelo brasileño, ni el argentino ni el paraguayo, vamos a seguir este modelo, el uruguayo, el de un país donde la economía ha crecido por 13 años seguidos. Queremos que la economía siga creciendo pero con justicia social".



Señaló que en los últimos 13 años "se han dado, como no había antes, derechos para los empresarios". Detalló que hay "pequeños empresarios, unipersonales, pequeñas empresas, que tienen derechos que antes no tenían, como una gradualidad de aportes cuando se crea una empresa o el derecho a la salud de los familiares de pequeños empresarios". En esta línea manifestó que "estamos subsidiando en Uruguay al sector rural" y que los productores "deberían reconocer cuánto subsidia la sociedad uruguaya al sector rural en seguridad social y en salud".

El ministro recordó que "desde 1990 o 1992 hasta el 2004 no funcionaron los consejos de salarios en Uruguay y allí a la gente no le fue bien, ni a los trabajadores ni a los jubilados", algo que, entiende, cambió con la llegada del Frente Amplio al gobierno.



"A partir del 2005 llevamos seis rondas de consejo de salarios, esta que comienza ahora es la séptima. En estos años los salarios aumentaron un 55% más que los precios, la gente puede comprar un 55% más cosas que antes gracias a la negociación colectiva", añadió.



También afirmó que "el salario mínimo nacional, si lo comparamos con lo que era en la crisis del 2002, se ha multiplicado casi que por 4 y ha habido importantes aumentos para las domésticas, para los trabajadores rurales, hay derechos en los que se ha avanzado como las mejoras en las licencias por maternidad y paternidad, en el acceso al sistema de salud".



Consultado por la situación del desempleo, que creció al 8,5% en enero de este año, Murro sostuvo que "no vivimos en Marte, vivimos en América Latina", y que en el continente se han producido grandes caídas en el empleo.



Por ejemplo," Brasil llegó a 13% de desempleo el año pasado, Argentina tiene un desempleo mayor que el nuestro", pero Uruguay "por primera vez en la historia", logró "desprenderse" de "lo que estaba pasando en la economía y el empleo de los dos grandes vecinos".

"En el mundo bajaron los precios de los principales productos que nosotros exportamos por dos o tres años, ahora algunos, como la leche, empiezan a recuperarse", señaló, pero de todos modos "logramos mejorar el salario, ha bajado la inflación, tenemos menores impactos en el deterioro del empleo que nuestros vecinos y que América Latina y estamos haciendo crecer la calidad de vida de la gente", concluyó Murro.