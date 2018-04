Murro: “No debe entreverarse” reforma de la Caja Militar con reclamo por desaparecidos

En un evento para debatir la realidad de los sistemas de pensiones que se desarrolló el miércoles en el marco de la Semana de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, volvió a hacer una encendida defensa de la reforma del Servicio de Pensiones y Retiros Militares. “Es necesario aprobar rápidamente” el proyecto de ley en este sentido a estudio del Parlamento, sostuvo.



Aunque hay diferencias en el Frente Amplio y hubo sectores que no dieron sus votos para la reforma, Murro defendió que la iniciativa “es gradual, razonable e imprescindible a esta altura, porque atiende la especificidad de las fuerzas armadas”. También subrayó que este tema “no debe entreverarse con la otra lucha, que hay que seguir dando en este país y que también me compromete, que es por verdad y justicia”.



Agregó que “a veces de distintas fuentes se dice, cuando se habla del impuesto a las altas pasividades militares (otro proyecto de ley del gobierno que el Parlamento no aprobó), que se quiere hacer una compensación por lo que pasó en la dictadura o se habla de determinadas formas de cobrarle (a los militares) lo que pasó en la dictadura”. Pero enfatizó que esa lucha “es otra cosa”.



Asimismo, el jerarca señaló que más allá de los “problemas internos” en el partido de gobierno para lograr un consenso en este tema, también espera “que otros sectores políticos asuman su responsabilidad, porque cuando se votó la ley (de reforma) de la seguridad social en 1995 se puso un año de plazo para reformar las otras cajas, y se reformaron todas durante nuestro gobierno y la que no se ha podido es con la Caja Militar”.