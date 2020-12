"Murro nos ofreció plata de Inefop y no quisimos", dicen ARU y la Federación Rural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la Federación Rural, Fernando Dighiero, aseguró a El País que la gremial que integra nunca recibió dinero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Incluso advirtió que la organización rechazó una propuesta del entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que -según él- les ofreció US$ 50.000. “No lo hicimos por un tema de honestidad”, sostuvo.

El Ministro de Trabajo también le habría ofrecido dinero a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), pero según sostuvo su presidente, Gabriel Capurro, también se negó a recibirlo.

Las declaraciones desde la Federación Rural y la ARU llegan luego de que, como informara El País ayer, la Auditoría General de la Nación hiciera público un informe en el que se concluye que la Inefop incurrió en varias irregularidades en el manejo del fondo, otorgando, por ejemplo, dinero a entidades que poseen representación dentro de su directorio.

También se detectaron irregularidades en el reparto de dinero destinado a cursos de formación en negociación colectiva, de los cuales se abrían visto beneficiadas 22 organizaciones, entre ellas la Federación Rural y la ARU.



Sin embargo, ambas entidades aseguraron ayer que en ningún momento recibieron dinero por ninguno de estos dos conceptos.



“Nosotros concurrimos a una reunión citados por el entonces ministro Murro. Esto pasó luego de que el Semanario Búsqueda publicase que el Pit-Cnt y las cámaras empresariales recibían US$ 500.000 cada uno por año por parte del Inefop. Ahí el ministro nos dijo: ‘Como nadie les dio nada a ustedes, yo pedí que les dieran US$ 50.000 a las dos instituciones’. Y tanto el presidente de la ARU como nosotros nos negamos a recibir dinero”, comentó Dighiero.



El dirigente de la gremial rural remarcó que el planteo iba contra sus principios. “Mi pensamiento no lo compran, ni lo vendo. Y la honestidad tampoco. Y nosotros sentimos que esa era una forma amordazarnos. Yo concurrí acompañado de la doctora Fernanda Maldonado, que hoy es la tercera del Ministerio de Ganadería. En ese momento lo que hicimos fue negarnos a eso, pero le pedimos a Murro un cargo en la dirección del Inefop para que el sector rural este representado. Quedó en contestarnos, pero después de eso nunca más hablamos. Puedo asegurarle que la Federación Rural jamás recibió un peso por parte del Inefop”, remarcó el expresidente de la gremial.

La auditoría sobre el Inefop señala que en el llamado “literal Ñ” se le aprobó a la Federación Rural y a la ARU un monto de US$ 25.000 para cada uno. Aunque esto no quiere decir que lo hayan cobrado.



Capurro, de la ARU, explicó que agradecieron el ofrecimiento, pero entendieron que no estaban “en condiciones” de aceptarlo.

Inefop. Foto: Walter Paciello | Presidencia

“Dijimos que no, porque considerábamos que no teníamos las condiciones para hacer esos cursos y cumplir con todos los requisitos que el Inefop tenía para llevarlos adelante”, comentó Capurro, y agregó que tampoco está al tanto de si las demás entidades que sí utilizaron esos fondos lo hicieron con los fines correctos y en los términos establecidos.



“Nunca recibimos un solo peso. Es más, lo rechazamos. Vinieron a ofrecerlos y le dijimos que no”, insistió Capurro.

El País se contactó con el exministro de Trabajo en el pasado gobierno del Frente Amplio, Murro, para preguntarle su versión sobre lo sucedido. El exjerarca se limitó a decir que por el momento no está haciendo declaraciones.



El actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en tanto, inició una auditoría interna en el organismo para investigar en detalle las irregularidades detectadas por las Auditoria Interna de la Nación y definir responsabilidades.