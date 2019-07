Murro sobre elecciones internas: "El domingo tuvimos un tropezón fuerte, yo estoy triste"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Ernesto Murro habló sobre las elecciones internas del pasado domingo y de la baja concurrencia de votación dentro del Frente Amplio.

"Yo creo que el domingo tuvimos un sacudón, un tropezón fuerte. Yo estoy triste por lo que pasó", reflexionó el Ministro. "Votamos mal los frenteamplsitas y tenemos que decirlo".



Murro dijo que la baja concurrencia a las urnas dentro del Frente Amplio se dio "por diferentes cosas que no hicimos bien". "Cuando uno se cae lo importante es ver como uno se levanta, dignamente y en beneficio del pueblo", consideró.



"Yo creo que al pueblo uruguayo y en particular a los jubilados y pensionistas, a los trabajadores, a los pequeños y medianos comerciantes, a los productores industriales si el Frente Amplio no vuelve a ser gobierno les va a ir mal o peor de lo que están hoy y entonces yo espero que este sacudón que tuvimos, este tropiezo que tuvimos el domingo pasado nos despierte", dijo.



Murro se mostró preocupado por un futuro gobierno de coalición si el Frente Amplio no gana las elecciones. "Va a haber un gobierno de coalición, ya lo dijo el doctor (Luis) Lacalle Pou. Quiere un gobierno con el Partido Colorado, quiere un gobierno con Manini Ríos, quiere un gobierno con (Edgardo) Novick. Bueno imaginemos un gobierno con esa gente", apuntó Murro y agregó: "El uruguayo tiene que tener memoria de las cosas que hemos vivido en Uruguay".