Murro critica a Lacalle Pou por decir que la Caja Militar no tiene déficit

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro llamó al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou a “hacerse responsable del disparate que dijo” tras afirmar que la Caja Militar no tiene déficit.

En el ciclo de almuerzos de ADM con los presidenciables, el candidato blanco dijo el miércoles pasado: “Que no me hablen de déficit de la Caja Militar porque no es cierto, es mentira, es el presupuesto que el Uruguay le asigna a las Fuerzas Armadas y de allí surgen los salarios, equipamiento, funcionamiento, instrumento y, aparte, los retiros de los militares”.

Murro fue consultado por estas declaraciones y en una rueda de prensa, señaló que quiere que Lacalle Pou “se haga responsable del disparate que dijo”. El secretario de Estado señaló que el blanco “pretende ocultar la realidad” y que justamente él no votó la reforma de la Caja en el Parlamento. “Ellos no votaron la reforma de la Caja Militar porque no la votaron, ellos que pretendieron que todo siguiera como estaba, con su voto, ahora, además dicen que no existe déficit”.



Señaló que “los uruguayos que votan a cualquier sector, esos, van a tener que pagar US$ 400, 500 millones por año que cuesta la Caja Militar que el doctor Lacalle Pou no quiso votar”. El ministro señaló que “antes de la reforma esta que pudimos hacer y que no votó el Partido Nacional ni el Partido Colorado, los militares se podían jubilar con 38 años de edad. O sea, en el BPS, la gente trabaja promedialmente 38 años, en la Caja Militar se jubilaban con 38 años de edad”.



Murro protagonizó la semana pasada un cruce con Lacalle Pou al denunciar declaraciones de su referente en Economía en una nota que Presidencia tuvo que despublicar de su sitio web tras una disposición judicial por un recurso presentado por el Partido Independiente.