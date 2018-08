Murro, Cosse, directores del Brou y de Ande convocados al Parlamento por crisis de Pili

La ministra de Industria, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fueron convocados "con carácter urgente" al Parlamento, al igual que los directores del Banco República (Brou) y de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande).



La convocatoria fue realizada por los diputados nacionalistas del sector Todos Rodrigo Goñi y Amin Niffouri, para enterarse de "los fundamentos en que se basó la propuesta dada a conocer públicamente para abordar la situación crítica de la empresa láctea de Paysandú, Pili", informaron en un comunicado emitido en la tarde de este viernes.

Según indicó el legislador Goñi durante una rueda de prensa, la "fórmula propuesta por el gobierno no parece la más adecuada" y por tanto "el Parlamento debe conocer en profundidad y de inmediato, si los fondos previstos son suficientes para lograr un proyecto viable y sostenible".



"El Parlamento no puede hacerse responsable de acciones que no sean verdadera solución y que por el contrario hagan perder oportunidades de salida”, aseguró Goñi.

Por otra parte indicó que "hay varias contradicciones" tanto entre los actores del gobierno como entre estos y los actores privados".



La ministra de Industria, expresó Goñi, debe explicar "cómo mejorar la competitividad de una industria en crisis", mientras que Murro deberá indicar "su plan para garantizar la paz laboral en el sector".



Por otra parte, el Banco de la República tendrá que "explicar la situación de la deuda de más de 30 millones de dólares y cuál es su disposición en relación a la misma" y Ande "tiene todo el equipo técnico para pronunciarse en pocas horas, sobre las condiciones de viabilidad y sostenibilidad de la empresa. En especial si con este préstamo se logra superar la situación crítica de Pili”.

“El Parlamento debe actuar con la seriedad que el gobierno no ha actuado”, aseveró el diputado blanco.



Este viernes Pili pidió concurso de acreedores en la Justicia especializada de Montevideo para encarar una "reorganización empresarial" y buscar su "continuidad", confirmaron a El País fuentes de la compañía.



La empresa tiene pasivos no menores a US$ 60 millones, de acuerdo a fuentes del gobierno al tanto del tema.